TP - Sau gần 1 tháng xảy ra sự cố sụt lún mặt đường Vũ Tông Phan khiến giao thông bị phong tỏa, đầu tuần này, Sở GTVT Hà Nội thực hiện “đóng” đường ven sông Tô Lịch để đảm bảo an toàn tại công trường thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá. Điều đáng nói là tuyến đường bị đào bới chỉ mới đưa vào sử dụng được hơn 2 năm.

Đường vừa hoàn thiện 2 năm lại bị đào bới

Tuyến đường được Sở GTVT Hà Nội “đóng” rào, cấm qua lại là tuyến đường dành cho người đi bộ, đi xe đạp ven sông Tô Lịch đoạn từ Cầu Giấy đến chợ Ngã Tư Sở, dài hơn 3 km. Nêu lý do đóng đường, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho biết, qua khảo sát, kiểm tra hiện trường tuyến đường đi bộ dọc sông Tô Lịch và song song với đường Láng cho thấy, trên tuyến đường này nhà thầu đang thi công dự án xây dựng “Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá” . Tại các thời điểm kiểm tra, nhà thầu thi công đã rào chắn kín 20 điểm trên tuyến đi bộ dọc đường Láng. Do vậy, tuyến đường không còn phù hợp, đảm bảo an toàn với người đi bộ, đi xe đạp tập thể dục tại đây.

Do vậy, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã đề xuất Sở GTVT cho phép tạm dừng không khai thác tuyến đường đi bộ trong thời gian thực hiện dự án cho đến khi hoàn thành bàn giao công trình. Bố trí hai đầu tuyến đường biển báo thông báo dừng khai thác và tổ chức rào chắn.

Tuyến đường ven sông Tô Lịch dành cho người đi bộ vừa được Ban Duy tu giao thông xây dựng, hoàn thành năm 2019. Đây là một hạng mục nằm trong dự án xén mở rộng đường Láng đoạn từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở (quận Đống Đa).

Sau hơn 2 năm sử dụng, đến nay nhiều vị trí tuyến đường đang là công trường dự án xử lý nước thải Yên Xá được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt hơn 10 năm nay. Các hạng mục dự án thi công là đào các hố sâu tại một phần vị trí mặt đường đi bộ để xây các giếng thi công kỹ thuật, sau đó sẽ làm các hố ga thu gom, xử lý nước thải. Theo tiến độ, sau khi xây xong các hố ga thu nước, đơn vị thi công sẽ lắp đặt các đường ống dẫn nước thải về nhà máy ở Yên Xá (Thanh Trì) để xử lý. Việc lắp đặt các ống dẫn nước thải nhiều ý kiến cho rằng, đơn vị thi công sẽ tiếp tục đào bờ kè, mặt đường đi bộ vừa được xây xong để thi công dự án, điều này sẽ gây nên sự lãng phí, tốn kém.

Trước đó, ngày 14/6, một đoạn tuyến đường Vũ Tông Phan đi qua địa bàn quận Thanh Xuân đã bị sụt lún khi đơn vị thi công hoàn thiện giếng kỹ thuật tại đây. Sự việc khiến giao thông trên đường Vũ Tông Phan bị phong tỏa một thời gian dài và Sở GTVT Hà Nội đã phải ra văn bản dừng thi công.

“Đóng” đường đến tháng 12/2024

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đặng Việt Trung, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng và nông nghiệp Hà Nội (chủ đầu tư dự án) cho biết, sau khi hoàn thành gói thầu xây nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, các đơn vị thi công đang tập trung thi công các gói thầu giếng kỹ thuật. Toàn bộ dự án có hơn 100 giếng kỹ thuật, bắt đầu từ đoạn đầu sông Tô Lịch ở Tây Hồ đến nhà máy ở Thanh Trì.

Theo ông Trung, các giếng kỹ thuật này với chiều rộng từ 7 - 8 mét, sâu 14 mét, khi thi công dự án giếng kỹ thuật có chức năng là nơi đưa hệ thống thiết bị xuống để khoan ở lòng đất, sau đó đưa ống dẫn nước vào; sau khi dự án thi công xong, giếng kỹ thuật sẽ là các hố ga thu gom nước thải, cửa kỹ thuật bảo dưỡng, bảo trì.

Ông Trung cho biết, từ giếng kỹ thuật, việc lắp đặt đường ống sẽ được khoan ngầm nên dự án không đào mặt đường, bờ kè dọc sông Tô Lịch.

Về việc đóng đường dạo ven sông Tô Lịch, ông Trung cho biết, để đảm bảo trong quá trình thi công, việc đóng đường đi bộ phải thực hiện, tuy nhiên Ban Hạ tầng và nông nghiệp cũng yêu cầu các nhà thầu thực hiện phương án thi công nhanh gọn, thi công xong đoạn nào hoàn trả mặt bằng đoạn đó; chậm nhất đến tháng 12/2022 đoạn thi công chậm nhất của dự án sẽ xong.