Đón trung thu gắn-kết tại “vũ trụ đa sắc” Vincom

Từ ngày 27/08 đến 10/09 /2022, Lễ hội Trung thu 2022 sẽ được tổ chức tưng bừng tại 83 trung tâm thương mại (TTTM) Vincom với chủ đề xuyên suốt: “Đến Vũ trụ Vincom – Đón Trung thu Gắn-kết”. Theo dấu “bản đồ Vincom”, mỗi điểm đến sẽ là một “hành tinh” đầy sắc màu, mang đến không gian vừa hiện đại vừa lấp lánh vẻ đẹp truyền thống, nhằm gắn kết yêu thương giữa nhiều thế hệ trong gia đình.

Năm nay, các TTTM Vincom mang đến một mùa Trăng ấn tượng với những tọa độ check-in sáng tạo, cách điệu từ những hình ảnh Trung thu truyền thống theo một góc nhìn hiện đại. Mặt trăng, cá chép, đèn lồng, bánh nướng, bánh dẻo… được Vincom “biến hóa” thành không gian vũ trụ và các vì sao kỳ ảo, mang đến hành trình khám phá trên phi thuyền giả tưởng qua các TTTM Vincom trên toàn quốc.

Vincom Mega Mall Smart City, Vincom Mega Mall Royal City, Vincom Mega Mall Thảo Điền và Vincom Center Trần Duy Hưng được trang hoàng điểm nhấn Dòng Sông Thiên Hà lấp lánh và chu du thế giới kỳ ảo trên những chiếc Phi Thuyền Cá Chép đa sắc.

Điểm dừng chân tiếp theo của Phi thuyền khám phá là những Đại lộ Trăng Sao tại Vincom Center Landmark 81, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, Vincom Mega Mall Times City, Vincom Mega Mall Ocean Park. Các tín đồ sống ảo không thể bỏ qua mô hình siêu trăng khổng lồ, check-in trong không gian đa vũ trụ vô cực độc đáo và choáng ngợp.

Để mang đến những không gian đón trung thu mới mẻ và hiện đại nhưng không xa lạ với bất kỳ thế hệ nào – ngoài đan cài những hình ảnh thân quen của rằm tháng tám, Vincom còn có những người bạn đồng hành - các linh vật đáng yêu được nhân cách hoá từ những món đồ Trung thu truyền thống không thể thiếu trong đêm phá cỗ như Poong “Bưởi”, “Lân” Liều Lĩnh, Nàng “Nướng” Nóng Bỏng hay Hiệp Sĩ “Dẻo” Dai…

Trải nghiệm mới lạ cho mùa đoàn viên gắn-kết

Bên cạnh không gian lễ hội, các TTTM Vincom đồng loạt tổ chức chuỗi sự kiện tương tác thú vị mang đến trải nghiệm mới lạ cho mùa đoàn viên với các bạn trẻ và gia đình.

Tâm điểm của lễ hôi là chuỗi sự kiện “Chinh phục cung trăng” với phân khu vui chơi sôi động dành riêng cho giới trẻ với đường đua F1 mini ngoài trời của VS Racing, tham gia các trò chơi Trung thu truyền thống “phiên bản 4.0”, rước đèn công nghệ và tận hưởng bữa tiệc âm nhạc rực rỡ ánh sáng, sắc màu cùng rapper Phúc Du, Piggy và nhiều quà tặng cực chất trong đêm trăng rằm (10/09) tại Vincom Mega Mall Smart City.

Đặc biệt, tại Vincom Center Landmark 81, lần đầu tiên tại Việt Nam, các bạn trẻ cùng được tham gia trò chơi nổi tiếng một thời của thế hệ 8x, 9x Live Audition phiên bản người thật – được truyền hình trực tiếp realtime trên màn LED lớn của TTTM do Vincom và FPT Camera đồng tổ chức vào ngày 10/09. Các gia đình có thể cùng nhau vui chơi tăng tình thân trên bàn cờ “Tỷ phú Gắn-kết” phiên bản người thật được tổ chức tại tất cả TTTM Vincom trong các ngày từ 8/9 tới 10/9.

Không những vậy, các bạn trẻ có thể “nhận tín hiệu từ vũ trụ” với những tụ bài Tarot ứng dụng công nghệ miễn phí tại mô hình Phi thuyền cá chép khổng lồ tại Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Mega Mall Smart City (Hà Nội) hoặc nhận 1 lá bài Tarot huyền bí với rất nhiều ưu đãi độc quyền tại tất cả các TTTM Vincom khi di chuyển bằng VinBus phiên bản trang trí chủ đề Trung thu 2022 từ ngày 02/09 tới 10/09.

Các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật đương đại cũng sẽ có cơ hội thưởng thức các tác phẩm hội họa và sắp đặt từ chất liệu sơn mài và lụa tại triển lãm “Sợi kết nối” diễn ra từ 25/08 – 11/09 tại Trung tâm nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA) tại Vincom Mega Mall Royal City.

Quà tặng tri ân đón Trung thu Gắn-kết

Xuyên suốt 01 tháng lễ hội, các TTTM Vincom mang đến thế giới bánh trung thu đa dạng và phong phú, phục vụ mọi nhu cầu của thế hệ khách hàng mới, từ thưởng thức hàng chục hương vị mới lạ như gà quay jambon trứng muối, khoai môn chay, trứng chảy, đậu xanh sen nhuyễn từ các hộp bánh Trung thu sum vầy – Hạnh phúc đong đầy từ WinMart hay vị gà quay xốt XO từ bộ sưu tập Gia Hảo Nguyệt Viên của San Fu Lou; cho tới các hộp quà tặng sang trọng từ Annam Gourmet – Dạ tiệc dưới ánh trăng, bộ sưu tập Bánh Trung Thu 2022 từ Almaz, Starbucks Mooncake Giftbox phong cách thời thượng.

Mùa lễ hội trung thu là thời điểm tuyệt vời để các bạn trẻ tìm kiếm cho mình các sản phẩm độc quyền phiên bản giới hạn. Starbucks đã ra mắt bộ sưu tập bình và cốc xinh xắn đưa khách hàng đến với xứ sở thần tiên của những chú thỏ ngọc dễ thương.

Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội Trung Thu, hệ thống TTTM Vincom sẽ dành tặng các bạn trẻ cơ hội thỏa thích mua sắm với ưu đãi lên tới 50% từ nhiều thương hiệu như LYN, Geox, Shooz, Vascara, OVS, Cotton On, Boo, AMM, Pantio, The Body Shop... Với các bạn nhỏ và gia đình, My Kingdom dành tặng các bé ưu đãi trung thu lên tới 70% khi có hóa đơn 1 triệu VNĐ từ cửa hàng, ưu đãi tựu trường từ tiNiStore, nhà sách Tân Việt... cùng cơ hội khám phá hàng trăm sản phẩm tự làm đồ trang trí Trung thu độc đáo.

Đặc biệt, từ ngày 27/08 đến 04/09, Vincom gửi tặng khách hàng ưu đãi hoàn tiền 20%, tới 1.000.000VNĐ khi mua sắm với thẻ tín dụng VPBank, áp dụng tại các TTTM: Vincom Center Đồng Khởi, Vincom Center Landmark 81, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Vincom Center Metropolis, Vincom Center Bà Triệu, Vincom Mega Mall Times City và Vincom Plaza Imperia Hải Phòng./.

Tết Trung thu luôn là khoảng thời gian ý nghĩa và ấm áp cho mọi thành viên trong mỗi gia đình Việt Nam. Với việc tổ chức lễ hội Trung thu Gắn-kết, Vincom mong muốn được góp phần kết nối, lan tỏa tình yêu thương của hàng triệu gia đình Việt Nam, để các bạn trẻ và các gia đình có khoảng thời gian đoàn viên ý nghĩa và hạnh phúc.