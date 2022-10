Đòn bẩy phát triển kinh tế của Gia Lai

TP - Các trục đường giao thông tại tỉnh Gia Lai được đầu tư xây dựng, cải tạo đã làm thông thoáng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở khu vực Tây Nguyên. Những công trình thủy lợi lớn mang nguồn nước tưới lên những cánh đồng trù mật… Một bức tranh tươi sáng phủ lên cuộc sống ấm no của người dân Gia Lai, kinh tế của địa phương cũng phát triển thấy rõ.

Trong 5 năm vừa qua, được sự quan tâm của Trung ương, các cấp ủy và chính quyền tỉnh Gia Lai, các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn được đầu tư, xây dựng khá hoàn chỉnh, đặc biệt là các công trình giao thông, thủy lợi.

Về hạ tầng giao thông, khoảng hơn 260 Km các tuyến đường Quốc lộ (QL), tỉnh lộ, liên huyện có quy mô vừa và lớn đã được đầu tư, đưa vào sử dụng tại Gia Lai. Nổi bật là tuyến đường tránh QL14 chiều dài khoảng 30 Km nối liền từ huyện Chư Pah đến QL19 địa phận Chư Prông, đây là đường vành đai phía tây của thành phố Pleiku, góp phần giảm tải cho QL14 qua trung tâm Pleiku, đồng thời tạo tiền đề mở rộng đô thị về phía tây của tỉnh. Đường liên huyện Chư Pah - Ia Grai - Chư Prông - Chư Sê có chiều dài khoảng 114 Km, đây là tuyến vành đai ngoài nối liền từ QL14 Chư Pah đến QL14 Chư Pưh, tạo hành lang kinh tế kết nối các khu vực sản xuất liên vùng, giúp phát triển dân cư dọc tuyến, góp phần tạo đột phá kinh tế cho tỉnh Gia Lai.

Những tuyến đường trọng điểm trên đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch, thương mại dịch vụ cho các huyện mà con đường đi qua. Nhờ quyết sách đầu tư đúng đắn, những con đường như những tấm thảm lụa, vắt qua những địa hình nơi đây đã làm điểm tựa kinh tế cho Gia Lai, nhân dân hưởng lợi lớn từ kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ.

Ngoài ra, các tuyến đường tỉnh lộ 666, chiều dài khoảng 60 Km kết nối từ QL19 đến QL25 với khu vực 5 xã phía đông huyện Mang Yang; Tuyến đường cấp bách biên giới huyện Đức Cơ có chiều dài khoảng 21Km kết nối từ Trung tâm huyện Đức Cơ đến khu vực biên giới của huyện này giúp nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, đồng thời bảo đảm an ninh của tỉnh khu vực biên giới của tỉnh.

Chưa hết, nhiều con đường cũng được đầu tư bài bản, chất lượng như đường liên xã Thành An - thị xã An Khê có chiều dài 15 Km kết nối các khu vực sản xuất của thị xã An Khê và huyện K’bang với QL 19; Đường tỉnh lộ 226B có chiều dài 23Km kết nối từ QL25 đến QL Trường Sơn Đông với các khu vực sản xuất của huyện Phú Thiện và Ayun Pa… đã giúp người dân và hàng hóa thông thương thuận lợi, đời sống người dân ngày càng nâng cao, tiệm cận lối sống văn minh, hiện đại. Nhờ những con đường được đầu tư, nối dài xuyên suốt đã tạo nên những bức tranh kinh tế tươi sáng ở tỉnh Gia Lai. Các dự án đang thực hiện đầu tư như đường liên huyện Chư Sê - Chư Puh - Chư Prông, nâng cấp tỉnh lộ 663 chiều dài khoảng 30Km, nâng cấp tỉnh lộ 664; Đường hành lang kinh tế phía Đông, chiều dài khoảng 16Km kết nối từ QL19 đến QL14; đường tỉnh lộ 669… được định hướng là đòn bẩy phát triển kinh tế của tương lai gần.

Ông Lê Ngọc Quý, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho biết: “Các tuyến tỉnh lộ, đường liên huyện đã thúc đẩy phát triển kinh tế của nhiều địa phương. Chúng tôi hy vọng thời gian tới, Trung ương và tỉnh sẽ đầu tư thêm các công trình giao thông để tháo gỡ các nút thắt về cơ sở hạ tầng, tạo đòn bẩy kinh tế cho các huyện”.

Bên cạnh các công trình giao thông được ví là “mạch máu” của quốc gia, địa phương thì các dự thủy lợi ở Gia Lai cũng góp phần tạo nên những cánh đồng tươi tốt, bội thu. Có thể kể đến các công trình cấp nước nông thôn hoàn thành những năm vừa qua như: Thủy Lợi Ia Rtô, Thầu dầu, Plei Keo, Chương trình nước sạch nông thôn vốn vay WB…

Các dự án trên đã góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn Gia Lai, tạo tiền đề thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ sự đầu tư của tỉnh cùng sự đồng thuận của nhân dân, Gia Lai đã tạo điều kiện phát triển dân cư, phát triển không gian đô thị từng bước công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và cả khu vực Tây Nguyên nói chung.