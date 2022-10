Tuổi trẻ Gia Lai kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới bản lĩnh, trình độ

TPO - Tuổi trẻ Gia Lai kỳ vọng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, sẽ bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đủ bản lĩnh, năng lực, trình độ để đề ra giải pháp cũng như chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên, đưa công tác đoàn ngày càng phát triển.

Trung uý Nguyễn Ngọc Phương Thảo - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Kbang:

Tôi tin tưởng đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành khóa mới đủ bản lĩnh, năng lực, trình độ để đưa hoạt động và phong trào Đoàn của tỉnh nhà ngày càng đi lên, phát triển hơn nữa. Đồng thời, bản thân tôi mong rằng Tỉnh Đoàn Gia Lai ngày càng quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn trong công tác phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước nhiệm kỳ tới.

Trung uý Phạm Hoàng Lâm - Chính trị viên Phó Đại đội Bộ binh 2, Tiểu đoàn bộ binh 50, Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai:

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển của tuổi trẻ. Bởi vậy, tôi mong đại hội sẽ đề ra giải pháp đổi mới nội dung, phương thức, chương trình hành động để công tác Đoàn ngày càng sâu rộng, bền vững, mang lại hiệu quả cao.

Trần Hoàng Diễm - đoàn viên, Chi đoàn lớp 11B10 Đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Đak Đoa:

Thanh niên là một bộ phận quan trọng. Thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh. Cũng bởi vậy, tôi mong đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá mới có những cá nhân xuất sắc để lãnh đạo công tác Đoàn, xây dựng dựng ý tưởng mới để bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, đại hội đề ra chương trình, giải pháp thực hiện, đồng hành với thanh niên trong học tập, đẩy mạnh phong trào học sinh 3 tốt, học sinh 3 rèn luyện. Cùng với đó phối hợp tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thông tin về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp sớm, tiếp cận định hướng cho thanh niên chọn ngành nghề phù hợp sau tốt nghiệp.

Chị Kpă Qua - chuyên viên Huyện Đoàn Chư Prông:

Bầu ra Ban Chấp hành khoá mới rồi, tôi tin và cũng mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, có giải pháp nâng cao công tác giáo dục, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đoàn viên thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời có chủ trương, chính sách hỗ trợ thanh niên, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn luôn đồng hành cùng thanh niên trong hướng nghiệp, giới thiệu việc làm để các bạn yên tâm tham gia vào các hoạt động của đoàn. Đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để hoạt động Đoàn đi vào thực chất.

Hơn nữa, cũng cần có giải pháp, sáng tạo mới để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, phục vụ công tác Đoàn. Cùng với đó đề ra nhiều chương trình đồng hành, hỗ trợ để đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đưa bản sắc đó trở thành sinh kế trong cuộc sống.

Từ ngày 12-14/10, tại thành phố Pleiku sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu: "Đoàn kết - Tiên phong - Năng động - Sáng tạo - Khát vọng".