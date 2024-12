Dôi dư khoảng 114 nhân sự sau sáp nhập phường ở Cần Thơ

TPO - Sau sáp nhập 4 phường vào 1, Cần Thơ giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, với khoảng 114 người dôi dư sau sắp xếp (không gồm lực lượng Công an phường).

UBND TP. Cần Thơ vừa có tờ trình HĐND Thành phố về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, Cần Thơ sáp nhập các phường An Cư, An Phú, An Nghiệp, Thới Bình (quận Ninh Kiều) vào làm 1, phường mới lấy tên Thới Bình, thực hiện từ ngày 1/11/2024.

Sau sáp nhập, thành phố giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, sau khi bố trí nhân sự cho phường mới, còn khoảng 114 người dôi dư sau sắp xếp (không bao gồm lực lượng Công an phường).

Trong đó, quận Ninh Kiều đã chuyển từ công chức xã thành công chức huyện với 78 trường hợp; dự kiến giải quyết chế độ nghỉ tinh giản biên chế, thôi việc với 36 trường hợp.

Về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng dôi dư sau sắp xếp, UBND TP. Cần Thơ đề xuất 2 mức hỗ trợ.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nếu tự nguyện nghỉ từ ngày sáp nhập tới trước khi hết nhiệm kỳ, hoặc xong lộ trình sáp nhập, ngoài hưởng chế độ hưu trí, hỗ trợ tinh giản biên chế, thôi việc, trợ cấp theo quy định của Chính phủ, còn được thêm từ ngân sách Thành phố. Mức hỗ trợ từ Thành phố tối đa bằng 1/2 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng, mức hỗ trợ tối thiểu bằng 1/4 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng.

Đối với các đối tượng dôi dư còn lại, không thuộc diện được hưởng các chế độ, chính sách về nghỉ hưu, tinh giản biên chế, thôi việc, trợ cấp theo quy định của Chính phủ. Do đó, nếu nghỉ việc sau khi sắp xếp lại phường sẽ được hỗ trợ bằng 1 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác.

Các đối tượng dôi dư ở nhóm 2 kể trên gồm: Lực lượng nhân dân thường trực cấp xã; người được bố trí làm việc ở cấp xã hưởng chế độ phụ cấp hoặc mức hỗ trợ theo quy định của HĐND Thành phố (như nhân viên thú y, nhân viên bảo vệ thực vật, nhân viên khuyến nông…); người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động (như bảo vệ, nhân viên phục vụ) .

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2024) của HĐND TP. Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra từ ngày 9 – 12/12. Tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét 43 báo cáo, 1 thông báo và biểu quyết thông qua 35 nghị quyết. Trong đó có Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức , người lao động dôi dư của cơ quan, tổ chức do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.