Chính thức sáp nhập 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng

TPO - 3 huyện phía Nam Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng chính thức sáp nhập từ ngày 5/12, lấy tên gọi huyện Đạ Huoai. Ông Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư huyện Đạ Huoai (cũ) giữ chức vụ Bí thư huyện Đạ Huoai (mới).

Ngày 5/12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ công bố thành lập huyện Đạ Huoai theo Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) của Quốc hội.

Phát biểu tại buổi công bố, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học mong muốn, toàn thể Đảng bộ huyện Đạ Huoai (mới) phải chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí dựa trên sự chân thành, thật lòng, vì cái chung, trên nguyên tắc dân chủ.

Từ đoàn kết phải quyết tâm đột phá, có những khó khăn nhưng đó là cơ hội để Đạ Huoai phát triển, bắt đầu một chặng đường mới theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, không cho phép làm việc "chậm chạp", phải đột phá để không bị bỏ lại phía sau.

“Đột phá để phát triển, mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc. Cả nước bước vào kỷ nguyên mới, Lâm Đồng phải vươn mình cùng đất nước, Đảng bộ, chính quyền quyết tâm vượt qua khó khăn. Vì vậy, huyện Đạ Huoai phải vươn lên trước, đạt được mục tiêu là hiệu quả, sự phát triển”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sáp nhập 3 huyện phía Nam Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đạ Huoai và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Sau khi sáp nhập, huyện mới tên Đạ Huoai có diện tích tự nhiên 1.448,48km2; dân số hơn 146.000 người. Đồng thời thành lập các xã mới: xã Bà Gia, Hà Lâm, Đạ Oai, Quảng Trị thuộc huyện Đạ Huoai (mới). Sau sáp nhập, huyện Đạ Huoai (mới) có 23 ĐVHC cấp xã (18 xã và 5 thị trấn). Cũng theo quyết định, trụ sở làm việc của Huyện ủy Đạ Huoai (mới) sẽ đặt tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh (cũ).

Trên cơ sở sáp nhập 3 huyện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc thành lập Công an huyện Đạ Huoai mới.

Theo đó, giải thể Công an xã Triệu Hải nhập vào Công an xã Quảng Trị; thành lập Công an xã Bà Gia trên cơ sở sáp nhập Công an xã Đoàn Kết và Công an xã Đạ P'Loa; giải thể Công an xã Phước Lộc nhập vào Công an xã Hà Lâm và giải thể Công an xã Đạ Tồn nhập vào Công an xã Đạ Oai.

Chỉ định, bổ nhiệm, phê chuẩn các chức danh

Trước đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã có quyết định thành lập Đảng bộ huyện Đạ Huoai (mới) trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ huyện Cát Tiên và Đảng bộ huyện Đạ Tẻh vào Đảng bộ huyện Đạ Huoai.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ định ông Nguyễn Quý Mỵ - Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai (cũ) giữ chức vụ Bí thư Huyện uỷ Đạ Huoai (mới). Ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên (cũ) và ông Nguyễn Mạnh Việt - Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh (cũ) giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai (mới).

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có quyết định phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tiến Dũng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện Cát Tiên (cũ) giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai (mới).

Cùng với đó, huyện Đạ Huoai (mới) có 4 phó chủ tịch gồm: Ông Đinh Viết Bảo - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh; ông Bùi Văn Văn - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên; ông Nguyễn Hoàng Minh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh và ông Nguyễn Cao Trí - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã có quyết định về công tác tổ chức, công tác cán bộ Công an huyện Đạ Huoai (mới). Theo đó, thiếu tá Đào Huy Dương - Trưởng Công an huyện Đạ Huoai (cũ) được bổ nhiệm làm Trưởng Công an huyện Đạ Huoai (mới).

Theo Nghị quyết về sắp xếp ĐVHC của Quốc hội, tỉnh Lâm Đồng còn 10 đơn vị cấp huyện, 137 đơn vị cấp xã sau sáp nhập. Tỉnh cũng sẽ giải thể Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ở 2 huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên.