Dời điểm cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia tại Phú Yên

TPO - Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, điểm cầu truyền hình trực tiếp Đường lên đỉnh Olympia tại Phú Yên được dời về Nhà thi đấu Lê Trung Kiên (số 98 đường Duy Tân, TP Tuy Hoà).

Theo kế hoạch của ban tổ chức chương trình Đường lên đỉnh Olympia, điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết tại Phú Yên sẽ được đặt tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong, TP Tuy Hòa. Nhưng theo dự báo thời tiết, trong 2 ngày (12 và 13/10), địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ có mưa dông kéo dài, không thuận lợi cho việc tổ chức sự kiện ngoài trời. Vì vậy, điểm cầu tại tỉnh Phú Yên sẽ được dời về Nhà thi đấu Lê Trung Kiên.

Bà Võ Thị Minh Duyên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên, cho biết: “Mọi công tác chuẩn bị cho buổi truyền hình trực tiếp đã được triển khai tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong trong mấy ngày qua. Nhưng vì sáng nay (12/10) trời mưa to, không đảm bảo điều kiện an toàn về mặt kỹ thuật để thực hiện chương trình ngoài trời. Do đó, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Sở đã họp và thống nhất sẽ dời địa điểm về nhà thi đấu Lê Trung Kiên. Công tác chuẩn bị sẽ được hoàn tất đảm bảo tiến độ để tổ chức sự kiện”.

Vào 8h30 ngày mai (ngày 13/10), trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam cùng với 4 điểm cầu Hà Nội, Huế, Gia Lai và Phú Yên. Nam sinh Trần Trung Kiên (học sinh trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa) là một trong bốn “nhà leo núi” của trận đấu này và đưa cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia lần đầu tiên đến với vùng đất Phú Yên.