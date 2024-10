Lộ diện 4 MC dẫn cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024

TPO - MC Hoàng Linh, Trần Ngọc, Công Tố và Sơn Lâm sẽ đảm nhiệm dẫn chương trình ở 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm nay.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 sẽ là cuộc đua của 4 thí sinh xuất sắc: Nguyễn Quốc Nhật Minh - lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai); Nguyễn Nguyên Phú - Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (Hà Nội); Võ Quang Phú Đức (Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Trần Trung Kiên đến từ trường THPT Lê Hồng Phong (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

Năm nay, các điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia sẽ tiếp tục được tổ chức tại những địa danh mang tính biểu trưng ở mỗi địa phương. Ngoài điểm cầu từ trường quay Đài THVN, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp là: Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quảng trường tháp Nghinh Phong (Tuy Hòa), Quảng trường Đại đoàn kết (thành phố Pleiku, Gia Lai), Quảng trường Ngọ Môn (Thừa Thiên - Huế).

Dẫn dắt tại điểm cầu trung tâm ở trường quay S14 sẽ do cặp MC Khánh Vy - Ngọc Huy đảm nhiệm. Đây là năm thứ 3 Khánh Vy đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia thay MC Diệp Chi.

"Hot girl 7 thứ tiếng" cũng ghi dấu ấn trên các nền tảng mạng xã hội nhờ phong thái tự tin, năng động cùng khả năng ngoại ngữ giỏi, phong cách thời trang trẻ trung, hình ảnh tràn đầy năng lượng, giọng nói cuốn hút. Vì thế, Khánh Vy luôn nhận được sự yêu mến của đông đảo người xem.

Ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2023, trong những phần thi căng thẳng, nữ MC luôn dành thời lượng ngắn để động viên, tiếp sức các thí sinh. Nữ MC hy vọng, mỗi thí sinh sẽ tận hưởng từng phút giây khi vẫn còn đứng trên sân khấu và tỏa sáng, thể hiện bản thân theo cách riêng.

Ở 4 điểm cầu truyền hình địa phương năm nay vẫn có sự góp mặt của những MC nổi tiếng đã đồng hành cùng Đường lên đỉnh Olympia qua nhiều năm. Nhiều khán giả hài hước cũng dự đoán kết quả chung cuộc dựa vào "vía tốt của MC" như Trần Ngọc hay Sơn Lâm.

Ở điểm cầu Phú Yên, MC Hoàng Linh sẽ đảm nhận. Điểm cầu Hà Nội do MC Công Tố dẫn dắt. Điểm cầu Thừa Thiên- Huế do MC Sơn Lâm phụ trách. Còn ở điểm cầu Gia Lai do MC Trần Ngọc đảm nhận hứa hẹn sẽ bùng nổ bởi đây là năm đầu tiên địa phương có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 sẽ diễn ra vào sáng 13/10 tại điểm cầu trung tâm ở Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối với các điểm cầu truyền hình về các địa phương Hà Nội, Phú Yên, Gia Lai và Thừa Thiên - Huế. Ngoài ra, chương trình trận chung kết năm còn có sự góp mặt của các ca sĩ như Phương Mỹ Chi, ca sĩ Hoàng Dũng.