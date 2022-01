Dồi dào hàng tết chờ khách

TP - 3 tuần trước Tết Nguyên đán 2022, trong khi hàng hóa, thực phẩm phục vụ Tết đã sớm lên kệ, thì sức mua vẫn èo uột. Trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, người dân thắt chặt chi tiêu, các siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã dự báo trước tình hình này, điều chỉnh lượng hàng nhập Tết.

Sức mua thấp

Tại “thủ phủ” bánh kẹo Hàng Buồm (Hà Nội), dãy cửa hàng, ki ốt san sát nhau vắng hoe dù đang là ngày cuối tuần. Các cửa hàng tại đây vốn nổi tiếng với bánh kẹo nhập ngoại, nhưng theo quan sát của phóng viên, năm nay hàng “bình dân” chiếm phần đông hơn.

“Năm nay khó mà đắt khách. Lượng khách giảm tới 2/3 so với cùng thời điểm các năm”, chị Vân, chủ cửa hàng Thanh Vân trên phố Hàng Buồm nói. Các chủ cửa hàng lường trước tình cảnh khó khăn, không quá kỳ vọng doanh thu bán lẻ, mà tập trung bán buôn, đóng lẵng, giỏ quà theo yêu cầu.

Lẵng quà tết giá thấp nhất từ 300.000 đồng, gồm bánh kẹo, hàng sản xuất trong nước hoặc của Thái Lan. Loại đắt nhất khoảng 700.000 đồng/lẵng, bao gồm cả rượu. Lẵng bánh kẹo, rượu ngoại giá từ 1 triệu đồng trở lên. Mức giá này không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Thay vì dùng hộp, lẵng cầu kỳ, năm 2022 nổi lên xu hướng dùng làn, hộp mây, tre đựng quà tết.

Thu nhập của người dân tiếp tục giảm Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý 4/2021 là 6,1 triệu đồng/tháng, giảm 510.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2021, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương ước khoảng 6,6 triệu đồng/tháng, giảm 45.000 đồng so với năm trước.

Cách thủ phủ bánh kẹo Hàng Buồm không xa, dãy cửa hàng bán buôn trên phố Hàng Giầy có phần tấp nập hơn (tiểu thương từ nhiều nơi đổ về nhập hàng tết). Chị Thu Hà, kinh doanh tạp hoá tại Hà Nam cho biết, năm nay chị chỉ nhập hàng bằng khoảng 60% năm ngoái, không lấy dư nhiều vì lo dịch phức tạp.

“Có dịch, những gia đình có con cháu làm ăn xa không thể về, họ cũng giảm sắm tết. Ở quê, giỏ quà chỉ lãi 30.000 - 50.000 đồng là nhiều, lại ít được chọn. Bánh kẹo lẻ, bánh hộp sắt được ưa chuộng hơn”, chị Hà cho biết.

Còn với hàng nhập khẩu, dù phải cạnh tranh ngày càng gắt gao với hàng trong nước nhưng vẫn có chỗ đứng riêng. Anh Quốc Triệu, chủ cửa hàng nhập khẩu từ Đức cho biết, từ giờ tới Tết Nguyên đán, cửa hàng tiếp tục nhập hàng tết, tập trung mạnh vào bánh kẹo, đồ uống.

“Mẫu mã cho tết đa dạng hơn, một số hãng có mẫu đặc biệt mùa lễ hội, giá nhỉnh hơn bình thường 20.000 - 30.000 đồng/sản phẩm”, anh Triệu cho hay.

Với hàng nhập khẩu, quà Tết năm nay không dừng lại ở bánh kẹo, rượu, bia, mà còn mở rộng sang cả thực phẩm tươi sống, đông lạnh, phổ biến có tôm hùm, cua hoàng đế, cá hồi nguyên con. Mỗi loại hải sản được người bán kể câu chuyện riêng, như tôm hùm được ưa thích vì mang màu đỏ, tượng trưng cho may mắn, cua hoàng đế được coi như lời chúc phú quý.

Siêu thị chạy đua giảm giá

Theo ghi nhận của PV tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội như Big C, Co.opmart, Vinmart..., các siêu thị đã bắt đầu trưng bày hàng hóa phục vụ Tết như bánh, kẹo, nước ngọt, bia, rượu… Đặc biệt, các giỏ quà Tết năm nay đa dạng về mẫu mã và giá cả, dao động từ 100.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/giỏ.

Nếu như những năm trước, tiêu chí khách hàng khi chọn quà Tết là các sản phẩm ngoại nhập có thiết kế đẹp, giá trị cao thì năm nay, các hệ thống lại lựa chọn những giỏ quà có nhiều mức giá từ thấp đến cao, tập trung vào các sản phẩm thiết yếu, có xuất xứ trong nước với mức giá tầm trung, nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn hàng hoá phù hợp với túi tiền. Sức mua của người dân khá chậm vì còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán.

Đại diện hệ thống siêu thị Big C và Go chia sẻ, năm nay có 70 loại giỏ quà tết với nhiều loại sản phẩm từ đồ uống, bánh kẹo, giá chỉ 99.000 - 3.000.000 đồng/giỏ… Còn đại diện siêu thị Co.opmart Hà Đông cho hay, tổng thể bảng giá quà tết 2022 có nhiều sự thay đổi lớn so với năm 2021, bởi thu nhập của người dân chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Vì thế, hệ thống điều chỉnh thiết kế những mẫu giỏ quà bình dân phù hợp với người tiêu dùng.

Hệ thống siêu thị WinMart và WinMart+ trong thời gian này cũng tung ra các giỏ quà Tết với mức giá vô cùng “dễ chịu”, chỉ từ 299.000-699.000 đồng/giỏ. Theo lời một số nhân viên siêu thị, các giỏ quà có mức giá khoảng 399.000/giỏ có doanh số bán chạy nhất.