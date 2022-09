Độc quyền trên CNN: Sách mới tiết lộ ông Trump thề sẽ ở lại Nhà Trắng

TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục nói với các phụ tá trong những ngày sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 rằng ông sẽ ở lại Nhà Trắng thay vì để Tổng thống đắc cử Joe Biden tiếp quản, theo nội dung một cuốn sách sắp xuất bản của phóng viên Maggie Haberman.

“Tôi sẽ không rời đi”, ông Donald Trump nói với một phụ tá, tác giả Haberman (phóng viên báo Mỹ New York Times) viết trong cuốn sách “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America” (Tạm dịch: Người đàn ông tự tin – Điều tạo nên Donald Trump và phá vỡ nước Mỹ). “Chúng tôi không bao giờ rời đi”, ông Trump nói với một người khác. “Làm thế nào bạn có thể rời đi khi bạn thắng cử?”.

“Chúng ta đã cố gắng hết sức”

Việc ông Trump nhấn mạnh rằng ông sẽ không rời Nhà Trắng, điều chưa được báo cáo trước đây, bổ sung chi tiết mới về giai đoạn hỗn loạn sau bầu cử, trong đó ông từ chối chấp nhận thất bại của mình và nhiều nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử đã dẫn đến sự kiện ngày 6/1/2021 - những kẻ bạo loạn ủng hộ ông Trump tấn công Điện Capitol (trụ sở Quốc hội Mỹ).

Cuốn sách của bà Haberman sẽ được phát hành ngày 4/10. Những tiết lộ từ cuốn sách được đưa ra khi các nhà điều tra tại Hạ viện và Bộ Tư pháp Mỹ thăm dò việc ông Trump từ chối chuyển giao quyền lực sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Ủy ban đặc biệt của Hạ viện về điều tra vụ việc ngày 6/1 đang lên kế hoạch cho nhiều phiên điều trần hơn và ra báo cáo cuối cùng vào mùa thu này, trong khi các nhà điều tra liên bang gần đây đã tống đạt trát hầu tòa cho một số cựu trợ lý của cựu Tổng thống Trump.

Bà Haberman, một nhà phân tích chính trị của CNN, đã đưa tin về ông Trump trên báo Mỹ New York Times kể từ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Những câu chuyện của phóng viên Haberman khiến bà trở thành mục tiêu thường xuyên của ông Trump trên Twitter.

Phóng viên Haberman viết rằng, ngay sau cuộc bầu cử ngày 3/11/2020, ông Trump dường như nhận ra ông đã thua đối thủ Joe Biden. Ông Trump yêu cầu các cố vấn cho biết điều gì đã xảy ra.

Ông Trump an ủi một cố vấn: “Chúng ta đã cố gắng hết sức”. Ông nói với các trợ lý báo chí: “Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đến đó” với vẻ dường như xấu hổ trước kết quả bầu cử, theo tác giả Haberman.

Chưa từng có trong lịch sử

Nhưng tại một số thời điểm, tâm trạng của ông Trump đã thay đổi, tác giả Haberman viết. Ông Trump đột ngột thông báo với các trợ lý rằng ông không có ý định rời Nhà Trắng vào cuối tháng 1/2021 để ông Biden chuyển đến.

Người ta còn nghe lỏm thấy cựu Tổng thống Trump hỏi chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel: “Tại sao tôi phải rời đi nếu họ lấy trộm (Nhà Trắng) từ tay tôi?”.

Lời cam kết của cựu Tổng thống Trump rằng sẽ không rời Nhà Trắng là chưa có tiền lệ, tác giả Haberman viết. Tuyên bố này của ông khiến các trợ lý không chắc chắn về những gì ông có thể làm tiếp theo.

Sự kiện tương đồng nhất có thể là việc bà Mary Todd Lincoln đã ở lại Nhà Trắng gần một tháng sau khi chồng bà, Tổng thống Abraham Lincoln, bị ám sát, tác giả Haberman lưu ý.

Cựu Tổng thống Trump đã công khai bác bỏ các câu hỏi về việc liệu ông có rời nhiệm sở hay không. Ngày 26/11/2020, ông được một phóng viên hỏi liệu ông có rời Nhà Trắng nếu cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Biden hay không. “Chắc chắn tôi sẽ làm, và bạn biết điều đó”, ông Trump đáp, trong khi ông tiếp tục tung tin về gian lận bầu cử.

Là một phóng viên lâu năm ở thành phố New York, bà Haberman viết rằng, thời kỳ sau bầu cử của ông Trump gợi nhớ đến những nỗ lực của ông để tìm đường trở lại từ những khó khăn tài chính nghiêm trọng ba thập kỷ trước đó, trong đó ông đã cố gắng giữ tất cả các tùy chọn mở càng lâu càng tốt.

Nhưng ông Trump không thể quyết định con đường để đi sau thất bại năm 2020. Tác giả Haberman viết rằng, ông Trump đã hỏi gần như tất cả mọi người về những lựa chọn nào sẽ dẫn đến thành công, bao gồm cả người phục vụ đưa nước uống Cocacola chay Diet Cokes khi ông nhấn một nút màu đỏ trên bàn làm việc trong Phòng Bầu dục của mình.

Báo cáo được cung cấp cho CNN từ cuốn sách sắp xuất bản cũng tiết lộ những chi tiết mới về những người xung quanh ông Trump đang làm sau thất bại trong cuộc bầu cử mà ông từ chối chấp nhận.

Con rể của cựu Tổng thống Trump, anh Jared Kushner, đã miễn cưỡng đối diện với ông Trump về sự mất mát, theo tác giả Haberman. Khi ông Trump khuyến khích một nhóm phụ tá đến Nhà Trắng và giới thiệu nhanh với tân tổng thống, anh Kushner được hỏi tại sao không tham gia cùng họ. Con rể của ông Trump đã ví việc đó như cảnh tượng người hấp hối nằm trên giường. “Linh mục theo sau”, anh Kushner nói.

