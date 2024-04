Độc đáo những que kem 'hot trend' du lịch

TPO - Mùa hè tới khiến những món ăn mát lạnh thu hút du khách. Do đó, những que kem in biểu tượng nổi tiếng của các địa điểm du lịch đã trở nên “hot trend” khi hầu hết các du khách đến địa phương đó đều thưởng thức và check-in với những que kem này.

Theo xu hướng yêu thích những trải nghiệm mới lạ, nhiều điểm du lịch đã nắm bắt cơ hội vào dịp lễ 30/4-1/5 để kinh doanh các loại kem in hình biểu tượng đặc trưng của địa phương. Với sự độc đáo và phù hợp với thời tiết nắng nóng mùa hè, những que kem biểu tượng đã thu hút một lượng lớn du khách tới trải nghiệm.

Ngoài ra, những que kem đặc biệt này với đủ màu sắc bắt mắt đã trở thành điểm check-in không thể bỏ qua và được lan truyền trên các trang mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng thích thú và mong muốn trải nghiệm trực tiếp. Qua đó, những que kem này đã góp phần tích cực vào việc phát triển ngành du lịch địa phương.

Đặc biệt, dịp nghỉ 30/4-1/5 thời tiết nắng nóng, những que kem độc đáo này chắc hẳn sẽ “cháy hàng” vì ngoài sự mới lạ khiến du khách muốn check-in cùng que kem thì đây mà một món giải nhiệt tuyệt vời vào mùa hè.

Những que kem nhỏ nhắn, xinh xắn như mô phỏng lại địa danh nổi tiếng của địa điểm đó đã xuất hiện ở một số tỉnh thành. Điển hình như Hà Nội, bạn sẽ không khỏi bất ngờ trước loại kem in hình Văn Miếu Quốc Tử Giám, nổi tiếng với kiến trúc đẹp và ý nghĩa lịch sử.

Chị Lan Anh - khách du lịch Hà Nội - chia sẻ: "Kem in hình Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ là một que kem thông thường mà còn là biểu tượng của văn hóa và lịch sử của Thủ đô. Khi thưởng thức mỗi que kem này sẽ là một cách để du khách có thể khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp tinh tế của di sản văn hóa tại đây."

Đến với Hà Giang, kem có in hình cột mốc Km số 0 sẽ khiến du khách cảm thấy thú vị và ấn tượng với vùng đất núi non hùng vĩ. Tây Ninh không chỉ nổi tiếng với núi Bà Đen mà còn là điểm đến của ga tàu Bà Đen, từ đó, kem có in hình núi Bà Đen và ga tàu sẽ mang lại trải nghiệm đặc biệt cho du khách.

Không thể không nhắc đến Đà Lạt, nơi được biết đến với khí hậu mát mẻ và quảng trường Lâm Viên lung linh, kem in hình quảng trường và ga Đà Lạt sẽ là món ăn không thể bỏ qua.

Những que kem này khiến du khách tò mò và muốn tới tận nơi để trải nghiệm. "Trải nghiệm kem in hình biểu tượng của Đà Lạt - Quảng trường Lâm Viên và ga Bà Đen là một phần không thể thiếu trong chuyến du lịch Đà Lạt của tôi" - anh Đỗ Minh Khôi - du khách TPHCM - chia sẻ và nói rằng: "Điều đặc biệt là cảm giác như bạn đang thưởng thức một phần của văn hóa địa phương, không chỉ là về vị kem mà còn về câu chuyện và ý nghĩa của hình ảnh trên kem".

Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp của biểu tượng địa phương và hương vị tinh tế của kem, việc trải nghiệm những que kem biểu tượng của mỗi vùng miền không chỉ là một trải nghiệm về ẩm thực mà còn là cách tuyệt vời để khám phá văn hóa và lịch sử đặc sắc của từng địa phương.