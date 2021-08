Độc chiêu 'móc túi' nhà nước bằng công ty sân sau của Nguyễn Đức Chung

TPO - Sau khi được cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện, Cty Arktic (Cty sân sau gia đình ông Chung) đã mang lại lợi nhuận trên 36 tỷ đồng. Số tiền này ông Chung dùng để mua quà tặng, đánh bóng thương hiệu bản thân và mục đích chính trị.

Vợ Nguyễn Đức Chung giả chữ ký của con để chuyển nhượng vốn

Theo kết luận, từ năm 2016-2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hóa, trong đó có chế phẩm Redoxy 3C. Sau thời gian hoạt động, Cty Arktic đã mang lại lợi nhuận trên 36 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty Arktic là "công ty gia đình" của ông Nguyễn Đức Chung.

Quá trình hoạt động, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (vợ ông Chung) đã nhiều lần làm giả hồ sơ để thay đổi thành viên góp vốn. Cụ thể, Công ty Arktic có 5 tỷ đồng vốn điều lệ đứng tên Đào Xuân Tấn và con trai ông Chung là Nguyễn Đức Hạnh. Toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic đều do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa thực hiện và tự ký cả chữ ký của con trai là Nguyễn Đức Hạnh.

Tháng 6/2016, bà Hoa làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Đào Xuân Tấn sang Nguyễn Trường Giang. Sau đó, Bà Hoa tiếp tục làm giả hồ sơ chuyển nhượng cổ phần để thay đổi thành viên góp vốn từ Nguyễn Đức Hạnh sang Nguyễn Trường Giang. Cơ quan điều tra xác định, không có việc mua, bán, không có việc thanh toán tiền giữa các bên chuyển nhượng phần vốn góp.

Về việc này, Cơ quan điều tra đã có văn bản kiến nghị Sở KH&ĐT TP Hà Nội xử lý đối với việc giả mạo hồ sơ, tài liệu thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Arktic.

Dùng tiền "bẩn" từ công ty sân sau để đánh bóng hình ảnh

Trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại UBND TP Hà Nội, C03 xác định, động cơ thực hiện hành vi phạm tội, bị can Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là Chủ tịch UBND TP Hà Nội để chỉ đạo cho Công ty Thoát nước phải mua chế phẩm Redoxy 3C thông qua Công ty Arktic.

Cụ thể, năm 2016, UBND TP Hà Nội có chủ trương xử lý nước ô nhiễm tại các sông, hồ, mương trên địa bàn, đồng thời cử đoàn công tác đi một số nước châu Âu nghiêm cứu, học tập phương pháp xử lý. Sau đó, UBND TP Hà Nội thống nhất thử nghiệm, mua chế phẩm Redoxy C3 từ Cty Watch water (Đức) để làm sạch nước. Việc thực hiện được giao cho Công ty Thoát nước Hà Nội.Chế phẩm này được Công ty Watch water sản xuất đặc biệt theo đơn đặt hàng của UBND TP Hà Nội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chung sau đó chỉ đạo Công ty Thoát nước mua Redoxy từ Công ty Arktic thay vì mua trực tiếp từ Watch water.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2016 đến 2019, trên cơ sở chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic đã nhập khẩu 489 tấn chế phẩm Redoxy 3C với tổng chi phí hơn 115 tỷ đồng. Công ty Arktic cũng ký 15 hợp đồng bán chế phẩm Redoxy 3C, cho Công ty Thoát nước trị giá trên 151 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 36 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu bị can Nguyễn Trường Giang lấy số tiền lợi nhuận từ Công ty Arktic tặng quà, tài trợ cho một số cơ quan, tổ chức nhằm đánh bóng hình ảnh, tên tuổi, phục vụ mục đích chính trị của ông Chung.

Về việc này, bị can Nguyễn Đức Chung khai nhận có việc vận động ông Nguyễn Trường Giang tài trợ, tặng quà cho các đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Ba Đình, UBND tỉnh Sơn La, Trường mầm non Yên Khê...

Tuy nhiên, ông Chung khẳng định, khi vận động Giang, bị can này không yêu cầu, bắt buộc Giang phải tài trợ, tặng quà cho những đơn vị nêu trên. Trong khi đó bị can Giang khai, bản thân Giang rất mong muốn được hợp tác kinh doanh với Nguyễn Đức Hạnh với hy vọng sẽ được tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh vì Hạnh là con trai ông Chung.

Công ty Arktic ban đầu là do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa bỏ 5 tỷ đồng ra thành lập và đứng tên Nguyễn Đức Hạnh. Tuy nhiên, tháng 7/2016, bà Hoa có trao đổi với ông Giang nếu để Hạnh đứng tên sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ông Chung. Chính vì thế, bị can Giang mua lại 60% vốn điều lệ, 40% còn lại cũng do người thân của gia đình ông Chung đứng tên.

Khi chuyển giao cho Nguyễn Trường Giang tham gia điều hành Công ty Arktic, bà Hoa không bàn giao vốn điều lệ nên Giang phải sử dụng tiền của cá nhân để bù 5 tỷ đồng vào vốn điều lệ.

Kết luận của C03 cho rằng, “Hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đức Chung là dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt (chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản), hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, đổ tội cho người khác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội”, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định.

Từ giữa năm 2019, khi báo chí phản ánh việc gia đình bị can Nguyễn Đức Chung có liên quan đến việc mua, bán chế phẩm Redoxy 3C, bị can này đã chỉ đạo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ký quyết định thành lập đoàn thanh tra toàn diện việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn TP Hà Nội. Quá trình Thanh tra TP Hà Nội xác định có một số sai phạm, nhưng ông Chung đã nhiều lần tổ chức họp, chỉ đạo, định hướng Thanh tra TP Hà Nội kết luận theo hướng không có sai phạm gì.