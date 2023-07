Doanh nghiệp vẫn trầy trật vì đơn hàng

TPO - Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2022, doanh nghiệp tiếp tục không có đơn hàng và dự báo tình trạng khó khăn có thể kéo dài đến hết năm nay.

Chiều 18/7, Sở Công thương TPHCM cung cấp thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn TPHCM 6 tháng đầu năm.

Theo Sở Công thương TPHCM, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp (DN) thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình trạng giá nguyên vật liệu tăng, chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia; thị trường xuất khẩu bị thu hẹp.

Trong đó, lĩnh vực xuất nhập khẩu vẫn chưa hết khó khăn. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 19,42 tỷ USD, giảm 22,4% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu 6 tháng ước đạt 25,55 tỷ USD, giảm 24,2% so cùng kỳ.

“Kinh tế thế giới chịu tác động mạnh mẽ từ các xung đột địa chính trị, lạm phát toàn cầu tăng cao dẫn đến xu hướng tiêu dùng giảm, đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, dẫn đến nhiều DN không có đơn hàng và đơn hàng từ thị trường thế giới giảm dần. Điều này kéo theo kim ngạch xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm 2022 và tình trạng có thể kéo dài đến hết năm 2023” - đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết.

Tuy nhiên, điểm sáng hiện nay là sản xuất công nghiệp, tháng 6 ước tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 4,8% so với tháng cùng kỳ; lũy kế 6 tháng ước tăng 1,9% so cùng kỳ; doanh thu bán lẻ tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Nhằm hỗ trợ DN vượt khó khăn, ổn định sản xuất, duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, đồng thời chuẩn bị tiền đề cho sự phát triển tăng tốc trong năm 2024 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM - cho biết, sở sẽ tiếp tục triển khai Chương trình khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm “Shopping Season” đợt 1 năm nay (từ ngày 15/6 - 15/9); tổ chức sự kiện khuyến mại hàng hiệu (từ ngày 25 - 27/8), góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm.

Tổ chức các hoạt động kết nối giao thương giữa TPHCM với các tỉnh, thành; Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan; triển khai các thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM và các tỉnh, thành năm nay.