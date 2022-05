Doanh nghiệp từ thung lũng Silicon muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam

TPO - Đại diện cho một quỹ đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon cho hay, quỹ này vừa hợp tác để làm pin cho ô tô điện cùng Vinfast và mong muốn được tìm hiểu một cách có hệ thống về các chính sách của Chính phủ trong khuyến khích các doanh nghiệp từ Silicon tới Việt Nam hợp tác.

Sáng 17/5 (theo giờ địa phương), tại San Francisco, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Toạ đàm đổi mới sáng tạo với sự tham dự của các doanh nghiệp công nghệ lớn của Hoa Kỳ như: Google, Meta, Microsoft.. và một số doanh nghiệp Việt Nam.

Tại toạ đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam lấy khởi nghiệp, khoa học công nghệ là động lực cho phát triển. Bằng chứng là cả 3 đột phá chiến lược đều liên quan đến khởi nghiệp, khoa học công nghệ. Thủ tướng mong muốn các đối tác Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy các hợp tác, nhất là các vấn đề chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đa dạng hoá chuỗi cung ứng, đổi mới sáng tạo.

“Nhất là đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp với sinh viên, thanh niên trong các vấn đề ưu tiên. Tất nhiên chúng tôi cũng nghĩ rằng cần phát động khởi nghiệp toàn dân vì khởi nghiệp thì không giới hạn tuổi, giới tính hay biên giới”, Thủ tướng chia sẻ.

Trong phần hỏi đáp diễn ra sôi nổi và kéo dài hơn dự kiến ngay sau đó, Thủ tướng cùng lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tiếp tục đề cập đến cơ hội hợp tác trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ.

Bày tỏ sự ủng hộ với Thủ tướng về cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, lãnh đạo Tập đoàn Chervron về năng lượng – tài chính mong muốn các sáng kiến về công nghệ không nằm riêng lẻ mà cần được tích hợp, liên kết để mang đến sự hiểu biết nhiều hơn cho mọi người cũng như gia tăng cơ hội vươn lên cho người dân nhờ vào đổi mới công nghệ.

Đại diện cho một quỹ đầu tư mạo hiểm tại thung lũng Silicon cho hay, quỹ này vừa hợp tác để làm pin cho ô tô điện cùng Vinfast và mong muốn được tìm hiểu một cách có hệ thống về các chính sách Chính phủ trong khuyến khích các doanh nghiệp từ Silicon tới Việt Nam hợp tác.

Thủ tướng cho hay, Chính phủ Việt Nam đang hoàn thiện thể chế, chính sách để đón các startup. Cùng với đó, Việt Nam đang thúc đẩy chuẩn bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật như công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu lớn, đào tạo nhân lực chất lượng tốt hơn để sẵn sàng khi các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. “Chúng tôi cũng có chính sách ưu tiên cho lĩnh vực cần đầu tư sớm. Cũng như tăng cường năng lực y tế, giáo dục để hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, lâu dài”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ.

Trong khi đó, lãnh đạo một nhà băng chuyên cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp tại thung lũng silicon thì tặng Thủ tướng một chiếc túi được sản xuất tại Việt Nam nhưng gắn logo của ngân hàng này, như một biểu tượng cho mong muốn được hợp tác chặt chẽ.

Đáp lại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay, Việt Nam là một trong những nước ký nhiều hiệp định thương mại (FTA) nhất thế giới, độ mở nền kinh tế tới 200% GDP, có quan hệ thương mại với hơn 60 nước.

Thủ tướng cũng lưu ý rằng, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên nhu cầu về vốn rất lớn, nhất là nguồn lực để giải quyết các vấn đề mới như chuyển dịch năng lượng, biến đổi khí hậu… và rất mong muốn có sự chung tay của các định chế tài chính lớn.

Trả lời câu hỏi của Giám đốc khối Đông Nam Á và Nam Á của Tập đoàn Meta về đề nghị có nhóm hợp tác đặc trách của Hội châu Á với Việt Nam về chuyển đổi số, nhất là trong các quy định liên quan ngành công nghệ, Thủ tướng nhấn mạnh rằng “tài nguyên con người là quý giá nhất” và đề nghị được hợp tác trong nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng bên cạnh đó, hạ tầng liên quan phát triển khoa học công nghệ cần tiếp tục được đầu tư, nâng cao chất lượng để phù hợp yêu cầu phát triển chung. “Nhưng vấn đề đầu tiên tiền đâu. Chúng tôi rất muốn huy động các nguồn lực tài chính thông qua hợp tác công tư. Những nước đang phát triển như Việt Nam cần ưu tiên nguồn lực, từ các nước phát triển”, Thủ tướng nói.

Nghiên cứu thêm các chính sách cho Việt kiều đóng góp, cống hiến cho đất nước

Sáng 17/5 (theo giờ địa phương), tại San Francisco, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có buổi làm việc với một số doanh nghiệp Việt kiều trong lĩnh vực tài chính và công nghệ.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và tình hình đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của kiều bào, doanh nhân Việt kiều tại Hoa Kỳ trong thời gian khó khăn vừa qua do đại dịch, đồng thời bày tỏ trân trọng, cảm ơn đóng góp của các doanh nhân, kiều bào với công tác phòng chống dịch trong nước cả về vật chất và tinh thần.

Thủ tướng nêu rõ, càng trong khó khăn, thách thức, người Việt Nam lại càng đoàn kết, phát huy mạnh mẽ bản sắc, truyền thống lịch sử - văn hóa, nhất là truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nhân luôn khỏe mạnh, kinh doanh thành đạt, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tôn trọng pháp luật sở tại; không ngừng nỗ lực chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; luôn hướng về và đóng góp cho quê hương, đất nước, cũng như đóng góp cho quan hệ toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ.

Thủ tướng khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật.

Tại cuộc gặp, các doanh nhân Việt kiều đã phát biểu, đóng góp ý kiến về các chính sách thu hút nhân tài, quảng bá hình ảnh Việt Nam và các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước... tới các nhà đầu tư toàn cầu, cũng như đề xuất, kiến nghị về một số dự án, chương trình cụ thể đang triển khai trong nước.

Ông Sang Nhin, Chủ tịch, đại diện cho Công ty Westcoast Precision Inc, đánh giá cao thành công chuyến công tác của Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam. Nhắc lại câu nói của người Mỹ “I have a dream” (Tôi có một giấc mơ), ông bày tỏ mong muốn đóng góp để “công nghệ hóa” đất nước – đây là yếu tố then chốt để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Ông Sang Nhin cũng đánh giá cao những phát biểu của Thủ tướng về tầm nhìn phát triển các địa phương và đất nước, được chứng minh qua bài học thành công của Quảng Ninh. Westcoast Precision Inc đã hoạt động gần 30 năm trong lĩnh vực cơ khí chính xác, vật liệu bán dẫn phục vụ quốc phòng… Ông Sang Nhin trình bày nhiều đề xuất về các hoạt động hợp tác, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, khẳng định vai trò hàng đầu của nguồn lực con người, bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển mạnh mẽ của đất nước. “Tự hào với con người Việt Nam, chúng ta có thể làm được những gì mà chúng ta đã đặt ra”, ông Sang Nhin nói.

Bà Nguyễn Thị Bích Yến, một nhà nghiên cứu có nhiều phát minh, sáng chế trong các lĩnh vực công nghệ cao, cho biết đang cùng các kỹ sư Việt kiều trên toàn cầu triển khai một dự án về internet vạn vật (IoT), ứng dụng trí tuệ nhân tạo để áp dụng trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam. Trong quá trình này, bà nhận thấy giới trẻ của Việt Nam có trình độ và tinh thần rất cao, “khó mấy cũng làm”, và điều này khiến bà rất tự hào. Bà cho rằng, nếu kết nối tốt hơn nữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước sẽ tạo ra sức mạnh to lớn hơn cho phát triển đất nước.

Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, thiết lập cơ chế làm việc trực tuyến để có thể trao đổi thuận lợi hơn với các Việt kiều, trong đó có Việt kiều tại bờ Tây Hoa Kỳ, nghiên cứu thêm các chính sách thuận lợi hơn cho Việt kiều đóng góp, cống hiến cho đất nước.

Thủ tướng đồng tình với các ý kiến cho rằng Việt Nam phải phát triển được các ngành công nghiệp nền tảng như luyện kim, chế tạo máy… Đồng thời, xác định con người là vốn quý nhất, phải phát huy tối đa trí tuệ, năng lực, phẩm chất con người Việt Nam.