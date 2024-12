Doanh nghiệp bất động sản chạy đua phát hành trái phiếu

TPO - Trong tháng 12/2024, nhóm bất động sản đã phát hành gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 35% tổng số lượng phát hành. Trong 12 tháng tới, có khoảng 105.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn thuộc nhóm bất động sản, chiếm 45% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn.

Phát hành để góp vốn

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - mã chứng khoán: SCR) vừa thông qua chủ trương ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư để đầu tư một phần dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm là khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và đất phức hợp dịch vụ du lịch lưu trú B1-9 tại xã Dương Tơ và phường An Thới, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với Công ty CP Toàn Hải Vân. Trong đó, giá trị góp vốn 2.245 tỷ đồng, thời hạn hợp tác 5 năm và phân chia lợi nhuận dựa trên tỷ lệ hợp tác thực tế của mỗi bên.

TTC Land cũng thông qua kế hoạch phát hành tổng cộng 850 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng năm 2024, kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành và dự kiến thực hiện trong tháng 12/2024. Số tiền huy động, TTC Land sẽ sử dụng để đầu tư một phần dự án Khu phức hợp Vịnh.

Khu phức hợp Vịnh Đầm có tên thương mại là Selavia Phú Quốc, quy mô 290 ha. Dự án khởi công vào ngày 1/4/2021, dự án gồm 99 căn shophouse thương mại 5 tầng, shophouse đất ở cao 4 tầng, trung tâm thương mại, condotel và nhiều biệt thự cao cấp, khách sạn…

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa thông báo ngày 7/1 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, DXG dự kiến phát hành hơn 150 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 24:5, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 24 quyền sẽ được mua 5 cổ phiếu mới, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 14/1/2025 - 5/2/2025, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/1/2025 - 14/2/2025.

Toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến gần 1.802 tỷ đồng, Đất Xanh sẽ sử dụng để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và thanh toán các nghĩa vụ, chi phí phải trả của tổ chức phát hành.

Bất động sản nhà ở có nguy cơ chậm trả gốc, lãi cao

Công ty CP Đầu tư và Phát triển NEWCO vừa phát hành 3 lô trái phiếu với giá trị gần 7.000 tỷ đồng. Trái phiếu của công ty có lãi suất cố định 9%/năm và lãi được trả 1 lần khi đáo hạn.

Chỉ 1 ngày sau khi An Thịnh phát hành xong lô trái phiếu trị giá 7.000 tỷ, một công ty bất động sản khác là Công ty CP Phát triển và Đầu tư Kinh doanh Minh An cũng huy động được 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu. Cả 2 công ty này đều có trụ sở tại Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội. Trái phiếu của Minh An có kỳ hạn 18 tháng và sẽ đáo hạn vào tháng 6/2026.

Công ty CP Huy Dương Group báo cáo đã hoàn tất đợt phát hành 9.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị phát hành 900 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng. Mức lãi suất là 12,5%/năm với kỳ trả lãi 6 tháng/lần. Huy Dương Group hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình, có vốn điều lệ 150 tỷ đồng và mới tăng vốn lên 150 tỷ đồng vào đầu năm 2024.

Theo thống kê, trong tháng 12/2024, nhóm bất động sản đã phát hành gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm 35% tổng số lượng phát hành. Chẳng hạn, vào ngày 24/12, Công ty CP Phú Thọ Land phát hành thành công 950 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 10%/năm.

Trước đó, một loạt doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khác cũng hút hàng nghìn tỷ trái phiếu chỉ riêng trong tháng 12 như Công ty CP CP Vinhomes (4.000 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (1.000 tỷ đồng)...

Tuy nhiên, theo số liệu của Công ty Xếp hạng Tín nhiệm VIS Rating, bất động sản nhà ở là nhóm có nguy cơ chậm trả gốc, lãi cao. Trong 12 tháng tới, VIS Rating dự báo có khoảng 105.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn thuộc nhóm bất động sản, chiếm 45% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn. Đơn vị xếp hạng tín nhiệm này ước tính khoảng 21.000 tỷ đồng trái phiếu có nguy cơ chậm trả nợ gốc, chiếm 20%.

VIS Rating cũng chỉ ra rằng 2/3 số chủ đầu tư đang niêm yết trên sàn chứng khoán có dòng tiền trả nợ yếu hoặc cực kỳ yếu, với dòng tiền hoạt động chiếm dưới 5% tổng nợ. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án.