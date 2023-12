Gần 300.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn năm tới

TPO - Năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn ước tính gần 300.000 tỷ đồng, cao hơn hẳn giai đoạn gần đây, thậm chí gấp đôi năm 2021. Áp lực vẫn đè nặng nhóm bất động sản.

Theo số liệu từ Chứng khoán Yuanta, lượng trái phiếu đáo hạn trong năm 2024 tương đối lớn, giá trị gần 30.000 tỷ đồng. Năm 2025, giá trị trái phiếu đáo hạn giảm nhẹ xuống 270.000 tỷ đồng, dù thấp hơn năm 2024, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với những năm trước đó.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu sôi động trở lại trong quý III năm nay cùng với hệ thống giao dịch trên HNX đi vào hoạt động. Lũy kế 10 tháng năm nay, giá trị phát hành đạt hơn 210.000 tỷ đồng giảm 15% so với cùng kỳ. Xu hướng phát hành đại chúng tăng trưởng mạnh, giá trị gần gấp đôi cùng kỳ, trong khi phát hành riêng lẻ giảm 22,8%, trước những quy định mới trên thị trường.

Ngân hàng và bất động sản tiếp tục là hai ngành có quy mô phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất. Sự thay đổi nhiều nhất đến từ ngành xây dựng và vật liệu. Năm 2022, nhóm này phát hành tới 22.509 tỷ đồng trái phiếu, trong khi 10 tháng năm nay chỉ còn 110 tỷ đồng.

Lãi suất tăng lên đáng kể trước bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm. Dẫn đầu là nhóm bất động sản có lãi suất bình quân trên 12%, do nhu cầu đáo hạn lớn với các lô trái phiếu phát hành những năm trước.

Theo Yuanta, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam (quý II) so với GDP tại cuối đạt mức 11%, cao hơn Phillipines (7%) và Indonesia (2%), nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Thái Lan (27%), Singapore (27%), Malaysia (54%), và thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh điểm phát triển trái phiếu doanh nghiệp 2021 (15%).

Số liệu từ Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) cũng cho thấy, năm 2024, giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn sẽ lên đến hơn 330.000 tỷ đồng, cao nhất trong 3 năm gần đây.

Hiện, quý IV này là giai đoạn cao điểm đáo hạn trái phiếu của cả năm 2023, với tổng giá trị lên đến 65.500 tỷ đồng (không tính các lô trái phiếu đã giãn, hoãn), trong đó có gần 80% là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản.

Tuy nhiên, theo ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc VIS Rating. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã bắt đầu ổn định từ giai đoạn tháng 7/2023.

Theo thống kê của VIS Rating, trong quý IV, giá trị trái phiếu có độ rủi ro cao là 19.000 tỷ đồng; quý I/2024 còn 8.000 tỷ đồng; quý II/2024 là 13.000 tỷ đồng; quý III/2024 là 13.000 tỷ đồng và quý IV/2024 là 9.000 tỷ đồng. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp bắt đầu ổn định từ tháng 7 vừa qua.

“Toàn bộ quy định trong Nghị định 65 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm 2024 sẽ thiết lập kỷ luật chặt chẽ hơn đối với các bên liên quan, khôi phục niềm tin của thị trường và mở đường cho thị trường chuyển sang chu kỳ mới bền vững hơn”, ông Minh chia sẻ.