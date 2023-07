Đoàn Việt Nam đoạt 6 Huy chương Vàng kỳ thi Toán Quốc tế WMI 2023

TPO - Từ ngày 14/7 đến ngày 18/7 kỳ thi Toán Quốc tế WMI năm 2023 đã diễn ra ở trường Đại học Yonsei (Hàn Quốc). Đoàn Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc khi 34/34 thí sinh đều đoạt giải với 6 giải Vàng, 9 giải Bạc, 12 giải Đồng và 7 giải Khuyến khích.

Khi kết thúc các vòng thi hết sức gay cấn, đoàn học sinh Việt Nam đã nỗ lực hết sức mình để cố gắng thể hiện kiến thức, tài năng và trí tuệ trong từng phần thi. Đoàn Việt Nam đạt thành tích đặc biệt xuất sắc khi 34/34 thí sinh đều đoạt giải với 6 giải Vàng, 9 giải Bạc, 12 giải Đồng và 7 giải Khuyến khích.

Trong 6 giải Vàng, vinh dự hơn có thí sinh Đặng Anh Tuấn – học sinh lớp 8H, trường THCS Trưng Vương đoạt Cúp Đặc biệt The Star of The World (Ngôi sao Thế giới) cho thí sinh đạt điểm cao nhất trong các thí sinh đoàn Việt Nam.

Đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi này, quận Hoàn Kiếm đã cử đoàn công tác gồm 3 cán bộ, giáo viên và 34 học sinh đến từ các lớp 3, 4, 5, 6, 7, 10 đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT của Việt Nam.

Cùng tham dự kỳ thi, có hơn 1275 thí sinh đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có nhiều đội tuyển rất mạnh đến từ các quốc gia với nền Toán học phát triển như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Bulgaria…

Với 2 phần thi Trắc nghiệm và Tự luận, các thí sinh cùng tranh tài để phấn đấu giành được các giải thưởng là các huy chương Vàng, Bạc, Đồng và Khuyến khích. Trước khi diễn ra Vòng Chung kết, các quốc gia thành viên tổ chức vòng Sơ loại tại địa phương vào trước tháng 5 hàng năm để lựa chọn ra các thí sinh ưu tú nhất dự thi.

Kết quả cụ thể của đội tuyển Việt Nam như sau:

STT Họ và tên Lớp Trường Giải 1 Nguyễn Đình Phong 7A5 THCS Ngô Sĩ Liên Huy chương Vàng 2 Nguyễn Quang Bảo 8A4 THCS Ngô Sĩ Liên Huy chương Vàng 3 Lương Việt Hưng 7A5 THCS Ngô Sĩ Liên Huy chương Bạc 4 Hà Nam Khánh 7A5 THCS Ngô Sĩ Liên Huy chương Đồng 5 Nguyễn Thị Anh Thư 8C THCS Nguyễn Du Huy chương Đồng 6 Đặng Anh Tuấn 8H THCS Trưng Vương Huy chương Vàng 7 Nguyễn Hoàng Quốc Anh 8H THCS Trưng Vương Huy chương Vàng 8 Nguyễn Hồng Sơn 8C1 THCS Trưng Vương Huy chương Vàng 9 Bùi Nguyễn Duy Đức 6M THCS Trưng Vương Huy chương Bạc 10 Luyện Quang Minh 6H THCS Trưng Vương Huy chương Bạc 11 Lê Tuệ Minh 7H THCS Trưng Vương Huy chương Bạc 12 Đặng Hữu Hoàng Lâm 6H THCS Trưng Vương Huy chương Đồng 13 Nguyễn Hoàng Bách 6H2 THCS Trưng Vương Huy chương Đồng 14 Trịnh Đức Anh 6H2 THCS Trưng Vương Huy chương Đồng 15 Phạm Hoàng Bùi Đức 6H2 THCS Trưng Vương Khuyến khích 16 Phạm Quang Hưng 7H THCS Trưng Vương Khuyến khích 17 Đào Ngọc Minh 7H THCS Trưng Vương Khuyến khích 18 Nguyễn Nhật Minh 6A2 THCS Trưng Vương Khuyến khích 19 Tô Thành Vũ 4E Tiểu học Nguyễn Du Huy chương Bạc 20 Hà Nam Phong 4H Tiểu học Nguyễn Du Huy chương Đồng 21 Dương Minh Châu 4E Tiểu học Nguyễn Du Huy chương Đồng 22 Đồng Xuân Tuấn Dũng 4A Tiểu học Nguyễn Du Huy chương Đồng 23 Đào Vũ Ngân Khánh 4E Tiểu học Nguyễn Du Khuyến khích 24 Hoàng Vân Khanh 4E Tiểu học Thăng Long Huy chương Đồng 25 Nguyễn Đức Chí Anh 5B Tiểu học Trần Quốc Toản Huy chương Bạc 26 Nguyễn Hùng Minh 5H Tiểu học Tràng An Huy chương Đồng 27 Đào Ngọc Vũ 3A Tiểu học Trưng Vương Huy chương Đồng 28 Trần Lâm Đào 4H Tiểu học Kim Liên Huy chương Vàng 29 Đỗ Bình Nguyên 6A7 Trường TH và THCS FPT Cầu Giấy Huy chương Bạc 30 La Bá An Châu 7A6 Trường TH và THCS FPT Cầu Giấy Khuyến khích 31 Trần Đức Anh 7A7 Trường TH và THCS FPT Cầu Giấy Khuyến khích 32 Trần Lê Minh Thư 7/8 THCS Trưng Vương – Đà Nẵng Huy chương Bạc 33 Phạm Bảo Chính 8A8 THCS Trưng Nhị Huy chương Bạc 34 Trần Trung Chính 10 Tin THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam Huy chương Đồng

Kỳ thi Toán Quốc tế WMI (World Mathematics Invitational) được đồng sáng lập bởi ông Kun-Lung Tsai, Chủ tịch Hiệp hội Toán học Trung Quốc, và ông Quan Lam, giáo sư tại Đại học California, Berkeley vào năm 2013. Đây là nơi kết nối các học viện và tổ chức giáo dục từ khắp nơi trên thế giới để thông qua tương tác về mặt Toán học với đại diện của các quốc gia khác, học sinh tham dự kỳ thi này được mở rộng thế giới quan và giao lưu với các nền văn hóa khác nhau.