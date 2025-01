Đổ xô đi du lịch Nha Trang dịp Tết

TPO - Đến thời điểm hiện nay, các khách sạn, resort tại Khánh Hòa khách du lịch đã đặt gần kín phòng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Ngày 24/1, ông Võ Quang Hoàng - Chủ tịch Hội khách sạn Khánh Hòa - cho biết, qua khảo sát, hầu hết các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh đã gần kín phòng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Khách du lịch chủ yếu đặt phòng nghỉ dưỡng tại Nha Trang trong 4 ngày, từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết. Đặc biệt, tại các khách sạn trên đường Trần Phú, TP. Nha Trang và các resort, khu nghỉ dưỡng ven biển hầu hết đã "full" phòng.

Theo ông Hoàng, đa phần khách du lịch lịch đến Nha Trang trong dịp Tết chủ yếu đến từ các tỉnh thành phía Nam như: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Khách có xu hướng di chuyển bằng phương tiện ô tô cá nhân do tuyến cao tốc từ TPHCM đi Nha Trang đã thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều khách du lịch đến từ các tỉnh phía Bắc như: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh... và một số tỉnh từ Lâm Đồng, Đắk Lắk. Về khách quốc tế chủ lực vẫn là khách đến từ Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa - cho biết sở cũng vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Theo đó, để đảm bảo cung ứng tốt nhất các dịch vụ cho khách du lịch có xu hướng tăng trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; duy trì đảm bảo chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng chống cháy nổ.

Các cơ sở lưu trú du lịch, khu du lịch có dịch vụ vui chơi, giải trí dưới nước, có khu vực hồ bơi, đề nghị cần nghiêm túc thực hiện giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; tăng cường giám sát đảm bảo an toàn chặt chẽ cho du khách khi sử dụng dịch vụ tại khu vực này.

Tổ chức trang trí khuôn viên khách sạn, khu du lịch; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí. Đồng thời, quan tâm thực hiện chỉnh trang, vệ sinh môi trường, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực phục vụ khách, đặc biệt trong dịp cao điểm đông khách du lịch.

Đối với khu vực nhà hàng trong khách sạn và các khu du lịch, Sở đề nghị cần có phương án phân luồng, hướng dẫn khách du lịch đối với thời điểm khách đông, tránh tình trạng chen lấn, xếp hàng nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch. Đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, xây dựng Khánh Hòa trở thành một điểm đến có môi trường xanh - sạch - đẹp, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, đối với các phương tiện vận tải phục vụ khách du lịch theo chương trình du lịch phải được cấp biển hiệu vận tải khách du lịch. "Khi có sự cố xảy ra đối với du khách, lãnh đạo đơn vị phải nhanh chóng nắm thông tin, phối hợp kịp thời với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để xử lý với tinh thần và trách nhiệm cao, có thái độ ân cần, mềm mỏng, đảm bảo quyền lợi cho du khách. Đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch: *2258 hoặc 0947.528.000", bà Thanh cho hay.