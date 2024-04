Nha Trang hướng tới hình mẫu du lịch hàng đầu khu vực

Một thiên đường “không ngủ” thắp sáng điểm đến phồn hoa với những dịch vụ giải trí đa dạng, đẳng cấp, Nha Trang (Khánh Hòa) đang từng bước hoàn thiện mình để trở thành một những điểm đến du lịch biển hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Những mảnh ghép đang dần hoàn thiện

Nếu đã từng đến Nha Trang, từng đặt chân trên những bãi cát dài mát rượi, từng thăm thú những hòn đảo ngọc ngà, từng ngắm cả bình minh lộng lẫy và hoàng hôn diễm lệ dọc những cung đường ôm trọn biển xanh thăm thẳm, thì chắc rằng ai cũng hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà vịnh Nha Trang được công nhận là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới.

Trong cuốn tự truyện về Xứ Đông Dương của mình cách đây hơn trăm năm, Paul Doumer – kiến trúc sư trưởng của những công trình quy mô thế giới lúc bây giờ như: hệ thống đường sắt Bắc – Nam; cầu Long Biên và hệ thống xe điện trong nội đô Hà Nội đã từng cảm thán “Hiếm khi nào cảnh tượng thiên nhiên đem lại cho tôi một ấn tượng vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt lại bâng khuâng với nhiều cảm xúc đến thế…”. Trong mắt ông, đây là vùng đất của vẻ đẹp vừa thanh thoát, yên bình, vừa siêu tưởng.

Hơn 100 năm sau, giờ đây Nha Trang đã là điểm đến du lịch của thế giới và được xếp hạng một trong những nơi đáng sống nhất Việt Nam. Nha Trang không chỉ làm đắm say lòng người bởi thiên nhiên trác tuyệt, những địa danh lịch sử nổi tiếng mà giờ đây thành phố biển Nam Trung Bộ còn đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trở thành một thành phố trẻ trung, hiện đại với tốc độ đô thị hóa cùng tiềm năng trở thành đô thị biển tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Quyết tâm đưa thương hiệu du lịch Nha Trang trở thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á được Chính phủ hiện thực hóa bằng Nghị quyết xây dựng và phát triển Nha Trang trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.Và mới đây nhất, thời điểm 31/3/2024 được coi là một trong những dấu mốc quan trọng khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Nha Trang đến năm 2040 đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký thông qua.

Với rất nhiều bước đột phá, bản quy hoạch điều chỉnh chính thức được kỳ vọng sẽ xử lý những bất cập, hạn chế trước đây, tạo một nền vững chắc giúp Nha Trang có cơ hội vươn tầm trở thành một đô thị biển đảo xanh đẳng cấp, sạch và phát triển bền vững, có dịch vụ đa dạng, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc gia và quốc tế như rất nhiều người đã kỳ vọng khi nhắc đến thành phố biển mệnh danh là “Hòn ngọc biển Đông” này.

Hướng đi này, theo ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) có thể đánh giá là một trong những điểm khác biệt rõ rệt của Nha Trang khi so với các đô thị du lịch điển hình như Phuket hay Bali. đây là lợi thế riêng biệt của Nha Trang không chỉ đơn thuần là thị trường nghỉ dưỡng mà còn có sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và ở nhà ở cao cấp, định cư lâu dài, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Trong dữ liệu công bố của VARS cho thấy, ngay kể cả trong giai đoạn trầm lắng nhất thị trường, Nha Trang vẫn giữ cho mình một phong vị “riêng” của miền “đất tiên, vịnh ngọc” với sự quan tâm của nhà đầu tư và lượng giao dịch vẫn khá ổn định ở nhiều dự án. Điều này có được phần lớn nhờ vào việc Nha Trang vẫn luôn được đánh giá là thị trường bền vững với tiềm năng tăng trưởng bất động sản đều đặn qua từng năm.

Mới đây nhất, báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã đón khoảng 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ; hơn 942.000 lượt khách nội địa, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11.608,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Trong đó, thủ phủ du lịch Nha Trang chiếm tỷ trọng chi phối về lượng khách đến và doanh thu từ ngành du lịch, lữ hành.

Theo ông Trần Văn Châu, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng, Khánh Hòa, thời gian qua, tỉnh Khánh Hoà cũng luôn quan tâm đến việc đầu tư các cơ sở hạ tầng mang tính chất kết nối tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư, trong đó đã đưa vào khai thác, vận hành tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và thời gian tới là tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Đặc biệt, đúng dịp lễ 30/4 - 1.5 này, tuyến cao tốc nối liền TP.HCM đến Nha Trang sẽ chính thức thông xe, giúp rút ngắn thời gian từ Nha Trang tới siêu đô thị này chỉ còn 4-5 giờ, giảm một nửa so với đi quốc lộ 1.

Tỉnh cũng đã khánh thành tuyến đường giao thông quan trọng khởi công tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ngoài ra, việc các hãng hàng không lớn đẩy mạnh các đường bay thẳng từ Hàn Quốc (Air Seoul, Vietjet Air, Eastar Jet), Nga (Vietnam Airlines), Trung Quốc (China Southern Airlines, HK Express) đến Khánh Hòa cũng góp phần kéo thanh khoản tích cực trở lại ở nhiều dự án bất động sản.

Libera Nha Trang – Nơi để trở về

Theo Đề án phát triển kinh tế ban đêm được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tháng 7/2023, Nha Trang sẽ là khu vực trọng điểm phát triển kinh tế đêm với giai đoạn 1 (2023-2025), tỉnh triển khai khảo sát, lựa chọn tổ chức khai thác các khu vực, dịch vụ kinh tế ban đêm sẵn có như dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm và tham quan du lịch về đêm.

Tuy nhiên, đề án không khuyến khích phát triển hoạt động kinh tế ban đêm một cách đại trà, mà tập trung phát triển kinh tế đêm sau 22h tại số ít khu vực mang tính biểu tượng, điểm đến hiện tại của du khách trong và ngoài nước. Như vậy, đây là cơ hội lớn cho những dự án gần đô thị Nha Trang, nhưng lại có vị trí tương đối biệt lập với vùng lõi như "Thành phố Tự do" Libera Nha Trang. Đây là dự án hiếm hoi ở trung tâm TP. Nha Trang nhưng sở hữu 3 bãi biển riêng, lưng tựa núi, mặt hướng biển, thu trọn quang cảnh tuyệt đẹp của vịnh biển thiên đường.

Ngoài ra, cùng với hàng loạt tiện ích văn hóa, giải trí đẳng cấp như: nhà hát Đó, công viên Vạn San Đảo, khu phố downtown "không ngủ"... Libera Nha Trang được mệnh danh "Thành phố Tự do" - Trung tâm mới không thể bỏ lỡ cho du khách trong nước và quốc tế cũng như chính người dân thành phố. Đây cũng chính là “thiên đường” cho các hoạt động kinh tế đêm của thành phố biển Nha Trang. Đặc biệt, với sự hợp tác giữa Nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes và KDI Holdings đồng hành phát triển dự án căn hộ biển Flex Home thuộc “Thành phố Tự Do” - Libera Nha Trang, những cư dân đủ các lứa tuổi sở hữu căn hộ tại đây sẽ được sở hữu một second home đầy tự hào và kiêu hãnh để trở về.

Theo đại diện nhà phát triển dự án, tới với Libera Nha Trang, đó là nơi mà người trẻ được tự do theo đuổi đam mê, tự do làm điều mình thích, tự do khám phá thế giới, tự do sống đúng với chính mình. Nơi mà người thành đạt, tự do quyết định tài sản của mình, tự do làm chủ tài chính, tự do thụ hưởng thành quả xứng đáng. Đó cũng là nơi mà người già tự do tận hưởng thảnh thơi sau một đời thăng trầm, tự do trở về với thiên nhiên gần gũi, cộng đồng thân thiện và mến khách.