ĐKVĐ marathon phong trào Hồng Thái: Hạnh phúc khi được chạy cùng chồng

TP - Trong số những người đăng quang marathon phong trào giải Vô địch quốc gia và cự ly dài báo Tiền Phong, Hồng Thái là một trong số ít VĐV hạnh phúc nhất tại Côn Đảo khi cô được song hành cùng người bạn đời của mình trên đường đua.

Năm ngoái, “cánh chim lạ” Thái Thị Hồng (hay “nickname” Hồng Thái quen thuộc trong giới chạy bộ) đã gây bất ngờ đối với các chuyên gia và những người yêu chạy bộ đường dài khi giành chức vô địch marathon nữ phong trào ngay trong lần đầu tiên tham gia giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) tại Côn Đảo.

Mang theo hành trang là kỷ niệm đẹp ở Côn Đảo, nhà ĐKVĐ Hồng Thái tiếp tục lần thứ 2 tham gia giải tại Lai Châu.

“Nếu không có giải Tiền Phong Marathon thì tôi cũng không biết đến bao giờ mình có thể đặt chân đến Côn Đảo hay Lai Châu như thế này nữa”, Hồng Thái tự tin cho biết.

“Thật may mắn vì Tiền Phong Marathon 2022 là lần đầu tiên tôi tham gia và tôi cũng khá bất ngờ giành được chức vô địch nữ phong trào cho cự ly 42km đầy thử thách, nhất là tại Côn Đảo, nơi có nhiều dốc, nắng và gió”, Hồng Thái bồi hồi kể lại với PV Tiền Phong, “Tôi vẫn ở tốp đầu cho đến km thứ 36 khi có một nữ vận động viên khác chạy vượt lên mình. Tuy nhiên thời tiết lúc đó quá khắc nghiệt đã đánh gục rất nhiều runner. Tôi lựa chọn chiến thuật an toàn chạy và quan sát đối thủ để dành sức mình đến km cuối mới bứt tốc nếu ổn. Nhờ vậy, tôi đã may mắn giành được chức vô địch”.

Thuận vợ, thuận chồng vô địch marathon cũng xong

Không những có may mắn từ đối thủ (kiệt sức ở km cuối), nữ runner hiện làm kế toán và bán hàng này còn có lợi thế mà rất ít “elite” có. Hồng Thái và chồng đều có tình yêu với chạy bộ và thường xuyên dắt tay nhau đi khắp nơi chạy giải. Tại Côn Đảo, người bạn đời của Hồng mang lại nguồn “doping tinh thần” rất lớn cho cô khi chạy sánh vai trên đường đua marathon.

“Chúc toàn thể các anh chị em tham gia giải Tiền Phong Marathon 2023 luôn có đủ sức khỏe, đủ sự dẻo dai, đủ tích lũy để có những kỷ niệm và trải nghiệm tốt đẹp nhất ở Lai Châu, đồng thời đạt được mục tiêu của bản thân mình cho cuộc đua lần này”. Hồng Thái

“Việc có chồng chạy cùng và có thể “pacing” cho tôi đúng là một lợi thế mà không đối thủ nào có được. Chúng tôi đã cùng chạy với nhau rất nhiều giải. Nhưng lý do chúng tôi chạy chung với nhau là bởi vì chồng tôi cũng không chạy nhanh hơn tôi là mấy. Nhiều khi mới chạy được nửa đường, chồng tôi…rớt luôn, chẳng kéo nổi cho tôi nữa”, Hồng Thái cười nói.

Do cả hai đều thích chạy bộ nên việc chăm sóc gia đình, con cái đều phải dàn xếp, phân công ổn thỏa để có thể “trong ấm ngoài êm”, ai cũng…được chạy.

“Trong gia đình tôi, cả hai vợ chồng đều chạy bộ nên luôn phải cân bằng con cái, công việc và thể thao. Chúng tôi phân chia việc nấu cơm, con cái do tôi đảm nhiệm, còn việc dọn dẹp nhà cửa do chồng tôi làm để luôn đảm bảo các sinh hoạt trong gia đình không bị ảnh hưởng bởi chạy bộ”, Hồng Thái cho biết.

Năm nay, hai vợ chồng thành viên CLB chạy VKL Runners sẽ mỗi người một ngả tại Lai Châu. Trong khi ông xã vẫn chạy cự ly marathon thì Hồng Thái nhảy xuống cự ly half marathon mà không bảo vệ ngôi “hậu” của mình.

Thi đấu cự ly 21km vì muốn đua tốc độ ở Lai Châu

Để chuẩn bị cho thử thách ở Lai Châu, cô gái Hà Nội này tập luyện các bài tốc độ nhiều hơn trong thời gian gần đây. Mỗi tuần, Hồng Thái chạy tích lũy tổng cộng khoảng 60km.

“Nếu không có giải Tiền Phong Marathon thì tôi cũng không biết đến bao giờ mình có thể đặt chân đến Côn Đảo hay Lai Châu như thế này nữa”, Hồng Thái tự tin cho biết. “Hiện tại, tôi cũng đang tập chạy dốc để sẵn sàng cho cuộc đua tới. Thực ra, cự ly càng ngắn tôi càng sợ. Tôi muốn thay đổi cự ly khác để có các trải nghiệm khác nhau ở Tiền Phong Marathon, thử thách mình ở ngưỡng tốc độ mà tôi cần có cao hơn”.

Năm ngoái, Hồng Thái còn “vô danh” chưa bị các đối thủ để ý. Năm nay, cô phải đối mặt với nhiều đối thủ trẻ rất mạnh trong giới phong trào cùng dự tranh cự ly half marathon như Nông Thị Chang, Lê Thanh Quỳnh (Quỳnh “cau”). Việc nhà ĐKVĐ marathon nữ trụ vững trên podium rất khó khăn chứ chưa nói đến chuyện giành chức vô địch.

“Tôi chạy bộ vì đam mê, vì sức khỏe, không đặt gánh nặng thành tích. Tôi chỉ chạy để có những trải nghiệm mới, những thử thách của cung đường mới. Tôi mong Tiền Phong Marathon 2023 sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho runner, bản thân tôi được tới nhiều địa điểm du lịch của Lai Châu. Đây là điều tôi mong nhất cho các chuyến đi “race” của mình”, Hồng Thái nhắn nhủ.