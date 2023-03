Tiền Phong Marathon 2023 là sự kiện quan trọng quảng bá hình ảnh Lai Châu

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon) là sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Lai Châu tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ngày 10/3, tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phối hợp đăng cai tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023. Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo tiến độ triển khai phối hợp tổ chức Tiền Phong Marathon 2023. Theo đó, sở bố trí phương tiện xe, con người phối hợp với báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam quay, chụp hình trên địa bàn tỉnh và chốt cự ly đường chạy; phối hợp với các sở, ngành và UBND thành phố Lai Châu khảo sát phương án đảm bảo an ninh, y tế, giao thông trong quá trình tổ chức giải; phối hợp với báo Tiền Phong rà soát vận động viên người nước ngoài tham gia, xây dựng kịch bản chi tiết Lễ thượng cờ.

UBND thành phố triển khai sửa chữa một số đoạn đường trên cung đường chạy; chỉ đạo các điểm, khu du lịch trên địa bàn chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh môi trường, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón du khách trong dịp diễn ra giải; xây dựng các hoạt động diễn ra tại Phố đi bộ Hoàng Diệu và Chợ đêm San Thàng…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp tập trung vào một số nội dung: Công tác quảng bá hình ảnh của tỉnh Lai Châu; đẩy mạnh cung cấp thông tin trước, trong, sau giải; đảm bảo các điều kiện về lưu trú, ăn nghỉ, di chuyển cho Ban tổ chức, vận động viên và du khách; huy động lực lượng tham gia chạy đồng hành; huy động lực lượng tham gia công tác phục vụ giải; bố trí người trực tư vấn cho những người tham gia giải; bố trí khu ẩm thực; công tác tiếp sức trên đường chạy…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, Tiền Phong Marathon 2023 là sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch quan trọng nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Lai Châu tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Để giải diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giải và các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là trên cung đường chạy của các vận động viên; kiểm tra tổng thể các điểm lưu trú; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; áp dụng thực hiện chuyển đổi số trong du lịch; bố trí, sắp xếp các điểm bán các sản phẩm OCOP, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; đẩy mạnh rà soát thực hiện các nhiệm vụ ký kết với báo Tiền Phong; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng của giải...

Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 do báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu và các đơn vị liên quan tổ chức trong hai ngày 25 và 26/3/2023 tại thành phố Lai Châu. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 4 cự ly (42km, 21km, 10km, 5km) theo Điều lệ giải do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam ban hành. Có hơn 4.000 vận động viên đăng ký tham gia giải.