Dịp lễ 2/9: Khách đến Phú Quốc tăng nhẹ, Bình Định - Cần Thơ 'bội thu'

TPO - Bốn ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 1 đến ngày 4/9), nhiều tỉnh thành có lượng khách đến tăng đột biến như Nghệ An, Cần Thơ, Bình Định.

Phú Quốc

Ngày 5/9, ông Bùi Quốc Thái – Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các hoạt động phục vụ du khách diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn.

Các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh có sự chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra tình trạng chèo kéo, tranh giành hay tăng giá bất thường.

Theo thống kê, 4 ngày nghỉ lễ, tổng lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 188.801 lượt khách, tăng nhẹ so với ngày thường (có 7.294 lượt khách quốc tế); khách tham quan các khu, điểm du lịch trên 125.000 lượt. Khách lưu trú hơn 62.000 lượt, công suất phòng bình quân đạt 65%. Tổng thu từ du lịch đạt trên 178 tỷ đồng.

Riêng TP. Phú Quốc đón hơn 93.000 lượt khách (7.270 lượt khách quốc tế). Khách tham quan các khu, điểm du lịch gần 60.000 lượt người và lưu trú đạt 35.283 lượt.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang, năm nay, việc tổ chức các loại hình du lịch một số nơi chưa phong phú, các điểm vui chơi giải trí còn thiếu nên khách du lịch chỉ tập trung ở Phú Quốc và Hà Tiên là chủ yếu. Công suất phòng tại các vùng du lịch khác như: Rạch Giá, Kiên Lương, U Minh Thượng… còn thấp.

Ngoài ra, dịp lễ năm nay cận ngày học sinh tựu trường; khách nội địa vừa trải qua kỳ du lịch hè nên lượng khách tham quan du lịch tại Kiên Giang chưa có sự tăng đột biến, không xảy ra tình trạng khan hiếm phòng hoặc dịch vụ so với thời kỳ cao điểm của du lịch hè vừa qua.

Cần Thơ

Ngày 5/9, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết, trong 4 ngày nghỉ dịp Lễ 2/9, tổng số khách tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước đạt khoảng 200.000 lượt. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 71.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 199 tỷ đồng, công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 90%.

Theo ông Tuấn, trong các ngày Lễ, Phòng Quản lý Du lịch đã liên hệ, khảo sát, nắm thông tin, tình hình hoạt động, công tác phục vụ đón khách tham quan, du lịch của một số cơ sở, khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, tuyên truyền đến các doanh nghiệp về việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, an ninh, an toàn, vệ sinh an toàn thực phẩm và các qui định của pháp luật trong kinh doanh du lịch; đồng thời, công khai, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Bố trí lực nhân sự, đội ngũ phục vụ và đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch.

Đặc biệt trong dịp Lễ 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức các sự kiện thu hút khách tham quan: Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngoài ra, phối hợp với Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức Giải đua xe mô tô toàn quốc “Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao năm 2022” vòng đua tại thành phố Cần Thơ, vào ngày 2/9, tại sân vận động Cần Thơ; Giải vô địch đua vỏ Composite quốc gia lần II năm 2022. Hội Sinh vật cảnh Cần Thơ đã tổ chức Hội thi và triển lãm hoa lan mở rộng, nhằm chào mừng kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9, thu hút du khách tham quan, thưởng thức.

Bình Định

Ngày 5/9, Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 lượng khách du lịch đến lưu trú và tham quan Bình Định tăng mạnh.

Theo báo cáo từ các đơn vị lưu trú, công suất phòng tại các cơ sở ước đạt 40-80% trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9, thị trường khách chủ yếu là khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh, thành phố, trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, TPHCM và các tỉnh Tây Nguyên,…

Trong 4 ngày nghỉ lễ có tổng số 94 chuyến bay đến sân bay Phù Cát (trung bình mỗi ngày có khoảng 23 chuyến bay và ngày cao điểm là ngày 4/9 có 25 chuyến bay đến sân bay Phù Cát từ TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng.

Khách du lịch, tham quan đến Bình Định trong dịp lễ đạt 155.000 lượt khách, chiếm 44% tổng lượt khách du lịch dự kiến đến Bình Định trong tháng 9/2022, tăng 78% so với năm 2019; tổng doanh thu đạt 697,5 tỷ đồng, chiếm 50% tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt trong tháng 9/2022, tăng 195% so với năm 2019.

Trong đó, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 93.000 lượt khách, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch từ ngày 1 - 2/9 đạt 80%, các ngày còn lại 3 - 4/9 giảm còn 40%. Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch tăng cao, đón 62.000 lượt khách.

Những năm gần đây, Bình Định trở thành một điểm đến đầy hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Bình Định nổi tiếng với các điểm như lịch như Eo Gió – Kỳ Co, Hầm Hô, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Khu dã ngoại Trung Lương, đảo Hòn Khô, Trung tâm Khám phá khoa học và đặc biệt là hệ thống các tháp Chăm…

Nghệ An

Thông tin từ Sở Du lịch Nghệ An, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 1/9 – 4/9), toàn tỉnh Nghệ An đón và phục vụ trên 200 nghìn lượt khách du lịch, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó hơn 1 nghìn lượt khách quốc tế; công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt gần 80%; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 300 tỷ đồng.

Trong đó, đền Hoàng Mười chiếm số lượng khách du lịch lớn nhất với hơn 30 nghìn lượt khách, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đón 2.458 đoàn, hơn 25.600 lượt khách, có 3 đoàn khách nước ngoài đến từ Lào, Ấn Độ và Philippines, TX Cửa Lò hơn 20 nghìn lượt khách, chùa Đại Tuệ - Nam Đàn 10 nghìn lượt, Con Cuông khoảng 7 nghìn lượt khách…

Xu hướng của khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay bên cạnh tham quan các điểm du lịch văn hóa – tâm linh và tắm biển, nhiều du khách lựa chọn trải nghiệm tại các điểm du lịch sinh thái, gần gũi với thiên nhiên như Khu du lịch sinh thái Phà Lài (huyện Con Cuông), Hòn Mát (huyện Nghĩa Đàn) và Farmstay Nhật Minh (huyện Quế Phong)…

Lượng khách và tổng doanh thu dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tiếp tục là những tín hiệu tích cực trong quá trình phục hồi và phát triển du lịch ở Nghệ An trong trạng thái “bình thường mới”. Đồng thời, cho thấy triển vọng của các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong mùa Thu – Đông năm 2022.

Đại diện Sở Du lịch Nghệ An cho biết: “Trong 8 tháng đầu năm 2022, Nghệ An đã đón được hơn 5,52 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.797 tỷ đồng, bằng 432% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành du lịch đang tập trung kết nối các điểm đến, tiếp cận thị trường khách mới, phát triển sản phẩm du lịch để tiếp tục thu hút du khách.”