Du khách đến Vũng Tàu, Bình Thuận tăng mạnh trong dịp lễ 2/9

TPO - Trong dịp lễ 2/9, Vũng Tàu đón khoảng 166.000 lượt khách đến tham quan và vui chơi, còn tỉnh Bình Thuận đón khoảng 45.000 lượt khách du lịch, tăng 15,4% so với năm 2019. Đáng chú ý, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) với những địa điểm du lịch mới, sang trọng đã thu hút rất đông du khách.

Không có tình trạng 'chặt chém' khách du lịch

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, tính đến 10h ngày 4/9, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đón khoảng 166.000 lượt khách đến tham quan và vui chơi.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu cho biết, không thể so sánh cùng kỳ năm 2021 do dịp lễ năm trước rơi vào thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Vũng Tàu cấm tắm biển.

Nếu so với đợt nghỉ 4 ngày dịp 30/4 và 1/5 năm nay thì trong dịp nghỉ lễ 2/9, TP Vũng Tàu đón lượng khách cao hơn khoảng 1.000 người. Các trò chơi cảm giác mạnh trên biển cũng nhận được sự quan tâm của nhiều du khách.

Ông Tộ khẳng định, trong kỳ nghỉ lễ, Vũng Tàu không ghi nhận có tình trạng “chặt chém” khách du lịch. Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu đã thực hiện công tác kiểm tra việc kê khai, đăng ký và niêm yết giá công khai tại nơi bán hàng, sử dụng loại cân tiêu chuẩn được kiểm tra nghiêm ngặt.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, huyện Xuyên Mộc với những địa điểm du lịch mới, sang trọng đã thu hút rất đông du khách. Ngoài ra, Xuyên Mộc cũng có rất nhiều sân chơi giải trí do các doanh nghiệp đầu tư như Đại nhạc hội Let’s Charm Fest tại Charm Resort Hồ Tràm, Tropicana Festival do NovaWorld Ho Tram tổ chức, khánh thành Cầu ngắm biển dài nhất Đông Nam Á, khai trương khu thương mại dịch vụ Hamptons Plaza, đêm nhạc hội tại Hamptons Hồ Tràm... mang đến nhiều trải nghiệm và cảm xúc đẹp cho du khách.

“Trong chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chúng tôi chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch đẳng cấp và có tính lan tỏa cao. Xu hướng hiện nay ưa chuộng những sản phẩm có sức mạnh mềm hay nói cách khác là linh hồn của của chuyến đi. Thời gian tới, bản thân ngành du lịch chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội và đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch phục vụ du khách”, ông Trịnh Hàng nói.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết thêm, huyện Xuyên Mộc phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh để đảm bảo cho người dân có một mùa lễ an toàn, chất lượng và toát lên sự vui tươi, ấm áp của một kỳ nghỉ lễ.

Bình Thuận đón 2.000 khách quốc tế

Tương tự, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, tỉnh Bình Thuận đón khoảng 45.000 lượt khách du lịch đến tham quan, lưu trú và nghỉ dưỡng, tăng hơn 15,4% so với năm 2019 (là năm trước khi có dịch COVID-19 xảy ra), trong đó có khoảng 2.000 lượt khách quốc tế, còn lại là khách nội địa đến từ TPHCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương.

Công suất phòng của các khách sạn, resort có chất lượng từ 3-5 sao và tương đương ở Phan Thiết, Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam đạt từ 80-90% trở lên, còn lại tỷ lệ sử dụng phòng từ 60-70%. Nhu cầu và công suất sử dụng phòng cao nhưng giá phòng và các dịch vụ tiện ích cũng chỉ tăng khoảng 10%.

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Bình Thuận, kỳ nghỉ lễ kéo dài, lượng khách đổ về đông nhưng công tác an ninh trật tự, cứu hộ cứu nạn ở các bãi tắm được đảm bảo. Giá phòng lưu trú cũng như các mặt hàng hải sản tươi sống được niêm yết công khai.

Trong dịp lễ Quốc khánh, nhiều hoạt động văn hoá, lễ hội được tổ chức để phục vụ du khách, như biểu diễn âm nhạc đường phố tại Mũi Né, lễ hội biển “Điểm đến đa sắc màu” kết hợp festival đường phố tại NovaWorld Phan Thiết, tour khám phá các các di tích, thắng cảnh tại Bình Thuận…

Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách, phòng chống trộm cắp tài sản, tăng cường công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi; không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, lừa gạt du khách, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, ứng xử văn hóa với du khách…