Đình chỉ xét xử tội 'hiếp dâm', cựu bác sĩ tại Huế nhận án phạt 5 năm 2 tháng tù giam

TPO - TAND tỉnh TT-Huế đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế) với 3 tội danh gồm “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, ngày 17/9/2019, Phương gọi điện nhờ chị D.H.T.T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, TT-Huế; điều dưỡng tại bộ phận chăm sóc da khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế) đến gặp chị Trần Thị Thùy Nh., nhân viên khoa Da liễu, để lấy thuốc làm đẹp da mang đến cho Phương tại quán cà phê tầng dưới căn hộ của Phương ở thuộc khu tập thể Đống Đa.

Khi chị T. mang thuốc vào phòng thì bị Phương chốt cửa, trong khoảng 1h13 phút, bị cáo đã có hành vi khống chế, giữ chị T., dùng vũ lực bẻ tay, trói tay, vật ngửa chị T. xuống nhà, dùng tay đánh liên tục vào mặt và nhiều vùng khác trên cơ thể, dùng những lời lẽ đe dọa.

Dù nạn nhân liên tục van xin nhưng Phương vẫn đe dọa, dùng điện thoại chụp ảnh chị T. mặc cho bị hại liên tục van xin. Khoảng 47 phút sau, lợi dụng Phương đi lấy nước nên T. đã vùng chạy ra ngoài hành lang. Tuy nhiên sau đó Phương đuổi kịp, nắm tóc kéo T. vào phòng tiếp tục dùng tay đánh đấm, đe dọa và khống chế bị hại... Sau 1h 12 phút, Phương mới cho chị T. rời phòng ra về.

Tháng 4/2020, cơ quan CSĐT Công an TP Huế ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với bị can Lê Quang Huy Phương và Viện KSND TP Huế có quyết định truy tố bị can này với 3 tội danh như nêu ở trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 10/11/2021, bị hại là chị D.H.T.T và luật sư bảo vệ cho bị hại cùng các nhân chứng liên quan đến vụ án đều vắng mặt.

HĐXX phiên phúc thẩm đã tuyên hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm số 54 ngày 26/3/2021 của TAND TP Huế và đình chỉ xét xử về tội “Hiếp dâm” đối với bị cáo Lê Quang Huy Phương, đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của người bị hại.

Lý do là sau khi xét xử sơ thẩm, chị D.H.T.T. kháng cáo, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên toà phúc thẩm, ngày 9/9/2021, chị T. có đơn đề nghị rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự và rút kháng cáo.

HĐXX chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP Huế về việc giữ nguyên bản kết luận giám định pháp y về tình dục số 409 ngày 25/9/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh TT-Huế và bản kết luận giám định pháp y về tổn thương cơ thể số 444 ngày 5/11/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh TT-Huế; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và một phần kháng nghị của Viện trưởng VKSND TP Huế, giữ nguyên mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” và “Giữ người trái pháp luật”.

Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 134; điểm b, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự, HĐXX tuyên bị cáo Lê Quang Huy Phương mức án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; căn cứ khoản 1, Điều 157; khoản 1, Điều 36 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Quang Huy Phương 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc bị cáo Lê Quang Huy Phương phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm 2 tháng tù; thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 25/9/2019.

Trước đó, ngày 26/3/2021, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Phương 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 1 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm”; 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giữ người trái pháp luật”.

Tại tòa, bị cáo Lê Quang Huy Phương không đồng tình với cáo trạng truy tố mình. Phương khẳng định chị T. là thuộc cấp nhưng đã nói xấu bị cáo, trong vụ án này thì bị hại là người chủ động hoàn toàn.

Bị cáo trình bày, vào ngày 17/9/2019, có nhờ T. đưa thuốc làm đẹp tới chung cư Đống Đa và hẹn giao ở quán cà phê cạnh đó. Khi đang dọn phòng thì T. tự lên phòng chứ không ở quán cà phê. Lúc bước vào phòng thì T. cởi áo rồi nói bị cáo ngồi cạnh nhưng bị cáo không đồng ý. Khi bị cáo đi lấy nước thì T. cởi quần và kêu cứu. Tầm 1 giờ thì T. chạy ra cửa kêu cứu nên bị cáo chạy theo kéo T. vào bảo mặc áo quần lại.

Bị cáo Phương cũng nói rằng, không biết T. bật ghi âm và không đồng ý với nội dung dịch ra văn bản dài 32 trang từ băng ghi âm. Phương thừa nhận đã đánh 3, 4 cái vào mặt T. vì bị chị này nắm bộ phận sinh dục khi vào nhà…