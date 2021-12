Điều tra phản ánh dấu hiệu lộ, lọt đề thi

TPO - Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) đã vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu lộ, lọt đề thi; đồng thời, kiến nghị Bộ GD&ĐT chấn chỉnh công tác xây dựng và ra đề.

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2021.

Tại cuộc họp báo, PV đã đặt câu hỏi liên quan phản ánh trước ngày thi môn sinh học, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thầy Phan Khắc Nghệ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, có bài tổng ôn cho học sinh với số câu hỏi trùng đến hơn 90% số câu hỏi trong đề thi chính thức môn sinh học...,cơ quan công an đã vào cuộc xác minh chưa, kết quả bước đầu ra sao?

Đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, "Sau khi dư luận, thông tin báo chí có dấu hiệu nghi vấn lộ lọt đề thi, Bộ Công an đã đề nghị Bộ GD&ĐT thành lập tổ công liên ngành vào cuộc xác minh. Sau khi xác minh, làm rõ, chúng tôi đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề. Qua đó chúng tôi đã kiến nghị Bộ GD&ĐT chấn chỉnh công tác xây dựng thi và ra đề thi để lần sau tốt hơn, đồng thời chúng tôi cũng đang điều tra, xác minh có dấu hiệu lộ lọt đề thi”- đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an)" nói.