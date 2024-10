Điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 4 tỉnh, thành phía Nam

TPO - Trong tuần qua, 4 tỉnh, thành phía Nam là TPHCM, Đồng Nai, Bình Phước và Bình Thuận đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cán bộ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, ông Trần Văn Nam từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy huyện Hóc Môn.

Bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Minh Nhựt sinh năm 1975, có trình độ Cử nhân Hóa học, Cử nhân Chính trị học; Cao cấp Lý luận chính trị.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thêm nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã kiện toàn chức danh Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đối với Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai bao gồm 16 lãnh đạo của các cơ quan như: HĐND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đồng Nai: Điều động phó chủ tịch huyện làm phó giám đốc Sở Công Thương

Ông Trần Dương Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương. Thời gian giữ chức vụ này là 5 năm kể từ ngày 15/10.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị ông Trần Dương Hùng nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Bình Phước

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các ông: Đặng Hà Giang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước; Lý Trọng Nhân, Bí thư Huyện ủy Bù Gia Mập, và Đỗ Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đề nghị, trên từng cương vị công tác, các cán bộ phải toàn tâm, toàn ý, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Bình Thuận có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Như vậy hiện nay, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận gồm: Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận; các Phó Giám đốc Công an Bình Thuận là Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Đại tá Trần Văn Mười, Đại tá Đinh Kim Lập và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn.

HĐND tỉnh Bình Thuận triển khai công tác cán bộ

Kỳ họp thứ 26 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Thuận vừa thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền đối với các chức danh của HĐND, UBND để kịp thời kiện toàn bộ máy.

Ông Đỗ Văn Chung, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Bà Lê Nghiễm Vi, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Bình Thuận được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.