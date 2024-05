Điều động, bổ nhiệm cán bộ ở công an 2 tỉnh

TPO - Ngày 31/5, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) và Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, hai đơn vị đã tổ chức công bố các quyết định của giám đốc Công an tỉnh về điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, Công an thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động trung tá Trần Thị Lệ Xuân, Đội trưởng đội Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng đội Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đồng Xoài.

Trao quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đại úy Nguyễn Thành Luân, Phó Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp đến nhận công tác và giữ chức vụ Đội trưởng đội Tham mưu Công an thành phố Đồng Xoài.

Trao quyết định điều động thiếu tá Trịnh Văn Thưởng, Đội trưởng đội Kỹ thuật hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an phường Tân Bình (thành phố Đồng Xoài).

Tại lễ trao quyết định, các đồng chí hứa trên cương vị mới, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nghiên cứu, học tập nâng cao năng lực cá nhân, cùng tập thể đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Bình Dương, Công an thành phố Thủ Dầu Một đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh điều động thiếu tá Đậu Đình Hùng, Phó Trưởng Công an phường Định Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an phường Phú Cường;

Điều động trung tá Phạm Quốc Thu, Phó Trưởng Công an phường Phú Cường đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng công an phường Định Hòa.