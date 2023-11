Diễn viên Thu Quỳnh mang bầu.

TPO - Thu Quỳnh chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang bầu lần hai. Tuy nhiên, nữ diễn viên chưa tiết lộ danh tính bố của em bé.

Mới đây, diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ việc mang bầu lần hai. Cô đăng hình chụp phiếu siêu âm lên trang cá nhân đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc.

“Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ. Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt. Chào mừng em bé bỏng đã đến với gia đình mình. Chúc Be của mẹ sẽ là một người anh thật ngầu nhé. Cả nhà yêu các con”, nữ diễn viên viết.

Rất nhiều đồng nghiệp như Lan Phương, Thanh Hương… và bạn bè thân thiết gửi lời chúc mừng nữ diễn viên.

Sinh năm 1988 ở Hà Nội, Thu Quỳnh nổi tiếng với các vai diễn trong Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh búp bê, Về nhà đi con, Hương vị tình thân… hay mới đây nhất là Cuộc chiến không giới tuyến. Cô được đánh giá cao về diễn xuất, đặc biệt vai My Sói trong Quỳnh búp bê. Nữ diễn viên còn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Năm 2014, Thu Quỳnh kết hôn với diễn viên Chí Nhân. Một năm sau đó, hai người đón con đầu lòng là bé Be. Tuy nhiên, không lâu sau, nữ diễn viên và Chí Nhân ly hôn. Bé Be ở cùng mẹ.

Tới năm 2019, Thu Quỳnh tiết lộ có người yêu nhưng giữ kín danh tính bạn trai. Sang nửa đầu năm 2020, danh tính bạn trai Thu Quỳnh được tiết lộ là quay phim Hoàng Phương. Hai người thỉnh thoảng đăng ảnh thân mật. Hoàng Phương cũng từng chia sẻ ảnh con gái riêng bên bé Be.

Theo Thu Quỳnh, bạn trai là người ga lăng, kiên nhẫn và chu đáo. Anh thường nấu các món ngon cho Thu Quỳnh và đưa cô đến những nơi cô yêu thích. Do đó, sau thời gian làm bạn bè thân thiết, hai người quyết định phát triển mối quan hệ, trở thành người yêu của nhau.

Đầu năm 2021, hai người vướng tin chia tay vì Hoàng Phương cập nhật trạng thái "độc thân" trên trang cá nhân. Trong khi đó, nữ diễn viên cũng có dòng trạng thái ẩn ý vào ngày lễ độc thân Valentine Đen 14/4. Tuy nhiên, hai người giữ im lặng về chuyện tình cảm.