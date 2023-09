Thu Quỳnh 'chết vai' thứ chính, chưa từng được đóng vai chính

TPO - Gây ấn tượng với diễn xuất đa dạng, có chiều sâu, Thu Quỳnh gây tiếc nuối khi sở hữu gia tài vai thứ chính. Với khả năng diễn xuất được khẳng định qua nhiều bộ phim cô hoàn toàn đảm nhận được vai nữ chính.

Diễn xuất đa dạng, linh hoạt

Thu Quỳnh để lại dấu ấn trong lòng khán giả yêu phim truyền hình với những vai diễn đa dạng, nhiều màu sắc. Các vai diễn hầu như không có sự trùng lặp. Vai Trang trong Sống chung với mẹ chồng được coi là khởi đầu mới của Thu Quỳnh trên màn ảnh nhỏ, đánh dấu giai đoạn chín chắn về nghề.

Trang là cô gái khá tính toán và ghê gớm. Mọi uất ức, áp lực của Trang và chồng đến từ việc mẹ chồng bắt sinh con trai. Bi kịch lớn nhất của Trang là khi con gái bị bắt. Phân cảnh này khiến khán giả rơi nước mắt đồng cảm. Cũng nhờ Sống chung với mẹ chồng, khán giả bắt đầu chú ý đến Thu Quỳnh.

Tiếp nối sự thành công của Sống chung với mẹ chồng, Thu Quỳnh để lại dấu ấn với vai Phương trong Ngược chiều nước mắt. Với diễn xuất mượt mà, linh hoạt, Thu Quỳnh thể hiện thành công một người phụ nữ độc lập, tự chủ và tự lực.

Thế nhưng, dấu ấn đáng kể nhất của Thu Quỳnh trong lòng khán giả có lẽ vẫn là My "sói" trong Quỳnh búp bê. Cô được đánh giá là dũng cảm, bước ra khỏi vòng an toàn khi thể hiện xuất sắc vai cô gái làng chơi ghê gớm, nanh nọc. Thu Quỳnh từng khẳng định My "sói" là vai diễn “bước ngoặt” trong sự nghiệp.

Sau Quỳnh búp bê, Thu Quỳnh tiếp tục khẳng định sự đa dạng. Huệ của Về nhà đi con là sự "biến hình" của nữ diễn viên 8X từ cô gái nanh nọc thành người chị cả hiền dịu, nết na, cam chịu.

Ở những phân cảnh nội tâm, đầy cảm xúc của Huệ, Quỳnh dễ dàng lấy được sự đồng cảm của khán giả. Vai Huệ cũng đem lại cho cô giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 39.

Cựa quậy đủ kiểu vẫn chưa có vai chính

Sau vai Huệ trong Về nhà đi con, Thu Quỳnh tiếp tục thử dạng vai khác với Khánh Thy trong Hương vị tình thân. Khánh Thy là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo nhưng lại không được sống đúng với con người thật mà phải chịu những sự áp đặt nặng nề đến từ người mẹ ruột.

Vai diễn này mang tâm lý nặng nề bởi xuất thân bi kịch cũng như tính cách đầy mâu thuẫn. Thu Quỳnh lột tả trọn vẹn những mâu thuẫn trong con người Thy - một người vừa đáng thương lại vừa đáng giận.

Trong những năm gần đây, cô không nhận quá nhiều phim mà tập trung đóng từ một đến hai phim mỗi năm. Năm 2022, cô nhận vai An Nguyệt - một kiểm sát viên trong Hành trình công lý - nhưng không có nhiều đất diễn. Vai diễn mờ nhạt, hầu như không có điểm nhấn khiến khán giả khó hiểu.

Nhìn lại con đường đóng phim truyền hình giờ vàng của Thu Quỳnh dễ nhận thấy cô thường đảm nhận vai thứ. Khán giả luôn thắc mắc lý do cô không có vai chính dù đủ khả năng, bởi trên sân khấu Thu Quỳnh "cân" nhiều vai chính. Nữ diễn viên cho rằng “cái duyên” với vai chính chưa đến với cô.

Không quan trọng vai chính, vai phụ, điều quan trọng hơn cả là dù đóng vai phụ nhưng khán giả vẫn dành tình yêu, sự quý mến. Đó là điều cô tâm niệm. Quỳnh từng thú nhận khó sắp xếp thời gian nếu đảm nhận vai chính, bởi như thế cô phải có mặt từ ngày này sang ngày khác ở phim trường.

Cô là một trong những diễn viên say đắm sân khấu, vừa tốt nghiệp khoa Đạo diễn sân khấu sau hơn chục năm tích lũy kinh nghiệm diễn xuất ở Nhà hát Tuổi trẻ.

Muốn thử sức ở tất cả thể loại vai, dù tính cách ra sao, làm nghề gì bởi mỗi nhân vật sẽ có tính cách khác nhau, Thu Quỳnh chia sẻ: “Nếu không có bước đi đầu tiên sẽ không có bước tiếp theo. Các vai diễn của tôi cũng vậy. Nếu không thử sẽ không biết mình có làm được dạng vai này không”.

Thu Quỳnh trở lại màn ảnh nhỏ sau gần một năm nghỉ làm phim, cô đảm nhận vai Phương - y tá kiêm thầy thuốc Đông y và cán bộ phụ nữ xã Mường Luông trong Cuộc chiến không giới tuyến. Điều đáng nói vai Phương tiếp tục nối dài danh sách vai thứ chính của Thu Quỳnh.

Cô cho biết quyết định trở lại màn ảnh nhỏ với vai khó, bởi mang trong mình dòng máu nhà lính và mong muốn xông pha nhiều hơn.

“Việc di chuyển đến địa điểm quay rất vất vả. Để đến được điểm quay đoàn làm phim mất hơn 7 tiếng đồng hồ. Quá trình quay phim mang đến cho tôi nhiều giá trị cho cuộc sống, được biết đời sống của bà con trên bản. Tuy nhiên, điều khó khăn của dàn diễn viên là những từ ngữ liên quan đến chuyên ngành, nghiệp vụ”, Thu Quỳnh nói.

Bộ phim về người lính Cụ Hồ thời kỳ mới - Cuộc chiến không giới tuyến - lên sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 11/9.

Diễn viên Thu Quỳnh (tên đầy đủ: Nguyễn Thu Quỳnh) sinh năm 1988. Thu Quỳnh từng lọt vào Top 30 thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố là diễn viên múa, còn mẹ là diễn viên của Đoàn Kịch nói Quân đội.