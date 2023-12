Diễn biến mưa rét Hà Nội những ngày tới

TPO - Đêm nay và ngày mai (2/12) là thời điểm nền nhiệt xuống thấp nhất trong đợt rét này ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc. Từ 3/12, trời tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng 2-3 độ.

Chiều nay (1/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong chiều tối và đêm 1/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội hôm nay chuyển rét, nền nhiệt giảm sâu, trời có mưa nhỏ rải rác. Dự báo ngày mai (2/12), Hà Nội hết mưa, trời nhiều mây, âm u, nhiệt độ trong ngày dao động chỉ từ 18-21 độ.

Dự báo từ 3-7/12, Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây, không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ.

Tại các khu vực khác của miền Bắc và Thanh Hóa trong đêm nay và ngày 2/12, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Trong đêm 2 và ngày 3/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Những ngày sau đó, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét nhưng nền nhiệt tăng dần.

Cũng do ảnh hưởng của không khí, hôm nay khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/11 đến 15h ngày 1/12 có nơi trên 140mm như Chợ Tràng (Nghệ An) 142.0mm, Đò Điệm (Hà Tĩnh) 292.8mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 163.4mm, Tà Long (Quảng Trị) 157.2mm, Đập Thủy điện Rào Trăng 4 (Thừa Thiên Huế) 149.2mm.

Dự báo từ chiều ngày 1/12 đến chiều tối ngày 3/12, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 350mm. Từ đêm 3/12, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Ngoài ra, từ chiều ngày 1/12 đến 2/12, khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm, phía Đông Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.