Mưa lớn đỉnh điểm, miền Trung đón lũ

TPO - Từ 1/12 đến sáng 3/12 sẽ là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung, trọng tâm là Quảng Trị đến Bình Định. Nhiều nơi xuất hiện mưa rất lớn, lũ có khả năng dâng lên trên các sông, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập úng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên đêm qua và sáng nay (1/12), khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/11 đến 8h ngày 1/12 có nơi trên 100mm như Hưng Phú (Nghệ An) 121.4mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 194.7mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 162.4mm, Hướng Linh (Quảng Trị) 136.6mm.

Dự báo từ 1/12 đến sáng 3/12, Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 1/12, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, từ ngày 1-2/12, khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ngày 3/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ 1-3/12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông ở Bình Định lên mức BĐ1 và trên BĐ1, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dù chịu sự chi phối của El Nino (với đặc trưng khô hạn, ít mưa), miền Trung lại trải qua một mùa mưa lũ bất thường. Hai đợt mưa lớn trong tháng 10 và tháng 11 tại Huế và Đà Nẵng đã xô đổ nhiều kỷ lục trước đó.

Dự báo trong tháng 12, miền Trung vẫn có thể đón thêm các đợt mưa lớn, do tác động của hình thế gây mưa điển hình là không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông.