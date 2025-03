Diễn biến gây hoang mang trong vụ Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron

TPO - Sau khi bạn trai cũ Kim Sae Ron lên tiếng bênh vực cho Kim Soo Hyun, người từng kết hôn với nữ diễn viên quá cố cũng phá vỡ sự im lặng để bác bỏ cáo buộc bạo hành.

Gần một tháng kể từ khi bê bối tình - tiền của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron nổ ra, ồn ào chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn liên tục xuất hiện tình tiết mới khiến dư luận dậy sóng.

Ngày 25/3, ngay sau khi tờ The Fact xuất bản bài báo phỏng vấn độc quyền bạn trai cũ của Kim Sae Ron (anh K), người nhận ra chồng cũ nữ diễn viên cũng lên tiếng thông qua Viện Garo Sero (kênh YouTube tố cáo Kim Soo Hyun gây ra cái chết cho Kim Sae Ron).

Người chồng lên tiếng

Người này đưa ra giấy chứng nhận kết hôn với ngôi sao The Man From Nowhere để chứng minh thân phận, đồng thời phủ nhận cáo buộc bạo hành và tống tiền từ anh K và YouTuber Lee Jin Ho (người đầu tiên tiết lộ chuyện Kim Sae Ron kết hôn).

“Xin chào. Tôi là chồng của Kim Sae Ron quá cố. Tôi tự hỏi liệu tôi có nên lên tiếng hay không vì tôi vẫn còn đau đớn và không thể thoát khỏi cảm xúc của chính mình. Tôi tự hỏi liệu tôi có gây tổn thương cho Sae Ron và những người đang đau buồn không. Mặc dù cân nhắc kỹ lưỡng vài lần, nhưng có rất nhiều sự thật bị bóp méo đang được lan truyền, do tác động của một vài thế lực, tôi đưa ra phán đoán rằng có sự vu khống nghiêm trọng đối với người đã khuất và viết tuyên bố này để làm rõ sự thật”, người chồng bắt đầu.

Theo người đàn ông giấu tên, anh chỉ là một người bình thường, gặp Kim Sae Ron lần đầu vào khoảng nửa cuối tháng 11/2024 qua người quen giới thiệu. Chỉ sau thời gian ngắn quen biết, hai người đăng ký kết hôn hợp pháp vào ngày 12/1/2025 do “có sự thu hút mạnh mẽ đối với nhau”.

Tuy nhiên, cũng chóng vánh như lúc kết hôn, hai người quyết định hủy bỏ cuộc hôn nhân không lâu sau đó theo thỏa thuận của đôi bên. Chồng cũ giải thích lý do là hai người đến với nhau quá vội vã mà chưa cân nhắc nghiêm túc. Anh khẳng định họ yêu nhau nhưng không thể duy trì do khoảng cách địa lý và khác biệt tính cách.

Về cáo buộc bạo hành, chồng cũ Kim Sae Ron cho biết ngôi nhà ở Mỹ của anh cách âm kém, không thể giấu được nếu có xảy ra ẩu đả bên trong. Bên cạnh đó, pháp luật Mỹ xử phạt nghiêm khắc hành vi bạo lực và “tôi được nuôi dạy tử tế”.

Người chồng kể từ tháng 11/2024 đến tháng 2/2025, anh và Kim Sae Ron gặp nhau tổng cộng 4 lần. Ngoài lần đầu, 3 lần còn lại do Kim Sae Ron chủ động bay sang Mỹ gặp anh.

“Nếu tôi thực sự nhốt và tấn công cô ấy, tại sao Kim Sae Ron lại tự nguyện đến Mỹ? Về phía mình, tôi cũng cảm thấy xót khi cô ấy phải ngồi suốt chuyến bay dài và trải qua thủ tục nhập cảnh nghiêm ngặt tại sân bay. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức cung cấp về mặt tài chính và tình cảm cho cô ấy, để cô ấy hài lòng mỗi khi đến Mỹ. Họ nói rằng có ảnh chụp về việc bạo hành thể xác, tôi kêu gọi họ công khai hình ảnh đó. Nếu cần thiết, tôi sẽ hợp tác điều tra với cảnh sát”, người chồng nhấn mạnh.

Chồng cũ Kim Sae Ron cũng phủ nhận theo dõi, kiểm soát cố diễn viên trên mạng xã hội.

Anh thừa nhận có sử dụng điện thoại di động và tài khoản mạng xã hội của Kim Sae Ron, nhưng đồng thời cũng chia sẻ mật khẩu của mình cho vợ cũ. Mục đích là để duy trì mối quan hệ yêu xa và xây dựng lòng tin với tư cách vợ chồng.

Anh khẳng định hai người chia sẻ mọi thứ với nhau, không có bí mật. Đối với anh, đó không phải hành vi theo dõi hay kiểm soát, mà là lựa chọn của đôi bên.

Người chồng tuyên bố có thể chứng minh bằng thỏa thuận văn bản mà hai bên thực hiện với nhau.

Người chồng bác bỏ thông tin Kim Sae Ron mang thai và phá thai, cũng không chấp nhận cáo buộc tống tiền vợ cũ.

Cuối cùng, người chồng tiết lộ bị một người ẩn danh tự nhận là họ hàng của Kim Sae Ron đe dọa.

“Vào ngày 18/3/2025, có người liên lạc ẩn danh với tôi, tự nhận là người quen của Kim Sae Ron. Tôi sẽ cho các bạn xem tin nhắn tôi nhận được từ người đó. Tôi tiếp tục nói chuyện vì tôi tin mình biết người này, nhưng người đó nói dối rằng là anh họ của cô ấy. Anh ta cố gắng khiêu khích tôi nhiều lần, hỏi tôi về những điều sai sự thật như tại sao tôi lại hành hung cô ấy, tống tiền cô ấy... Khi tôi nói sẽ thực hiện các hành động pháp lý, người đó ngay lập tức ngừng liên lạc với tôi. Nếu cần, tôi sẽ yêu cầu một cuộc điều tra công bằng và chính đáng từ cảnh sát. Xin ngay lập tức chấm dứt việc lan truyền những điều sai trái về cuộc sống cá nhân của người đã khuất”, người chồng nói.

Gia đình Kim Sae Ron nói gì?

Trước đó, anh K cáo buộc chồng Kim Sae Ron bạo hành cô về cả thể xác lẫn tinh thần. Anh K còn công bố ảnh chụp tin nhắn người chồng đe dọa anh và Kim Sae Ron, cũng như những lần nhắn tin qua lại giữa anh và bạn gái cũ liên quan đến người chồng bạo hành.

Anh K cũng cáo buộc thái độ thờ ơ của gia đình ruột thịt đẩy Kim Sae Ron đến bế tắc, nhiều lần tìm đến cái chết.

Gia đình Kim Sae Ron phủ nhận cáo buộc này, còn tuyên bố chính họ giúp nữ diễn viên quá cố vượt qua nhiều lần tự làm hại bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS No Cut News vào ngày 25/3, Kwon Young Chan, đứng đầu Hiệp hội Phòng chống tự tử người nổi tiếng Hàn Quốc (Korea Celebrity Suicide Prevention Association), chia sẻ đã nói chuyện với gia đình Kim Sae Ron và biết được cô tìm cách tự tử khoảng 20 lần, trong đó 18 lần được cha mẹ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

"Vào ngày YouTuber Lee Jin Ho và anh K tuyên bố công ty quản lý Kim Sae Ron trả tiền cho ca phẫu thuật của cô, Kim không liên lạc với mẹ cô. Kết quả là người quản lý thay thế vai trò giám hộ. Mẹ của Kim làm tài xế, ngủ vào ban ngày. Khi giám đốc điều hành của công ty quản lý phát hiện ra, họ mắng người quản lý vì không thông báo cho gia đình về tình hình', ông Kwon nói.

Ông Kwon nghi ngờ động cơ của người bạn trai cũ với lập luận anh K và Kim Sae Ron chỉ hẹn hò khoảng 1 tháng, chưa đủ sâu sắc để phụ thuộc và tâm sự hết mọi thông tin riêng tư.

"Hơn thế, nỗ lực của K nhằm phủi sạch sự liên quan của Kim Soo Hyun và đổ lỗi cho gia đình Kim làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của anh ta", ông Kwon nêu.

Ông Kwon cũng nhắc đến mối quan hệ giữa Kim Sae Ron và mẹ: "Mẹ cô ấy nghỉ việc và đảm nhận vai trò quản lý cho con gái từ khi cô còn là một diễn viên nhí. Bà phản đối việc Kim chuyển đến Gold Medalist và mối quan hệ với Kim Soo Hyun. Điều đó có thể giải thích tại sao Kim có thể gặp khó khăn khi tâm sự với mẹ cô khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tuy nhiên, những người xung quanh họ mô tả mối quan hệ của họ là mối liên kết phức tạp giữa tình yêu và sự oán giận kéo dài trong 25 năm".

Ông Kwon đánh giá khoản tiền viện phí 5 triệu won (hơn 3.400 USD) phải trả sau khi Kim Sae Ron cấp cứu vì cắt cổ tay là quá cao và bất thường. Gia đình cố liên lạc với người quản lý nhưng không được.

Sau cùng, ông Kwon cho rằng giữa người quản lý và Kim Soo Hyun không hẳn không có liên quan.

"Người này trước đây từng làm quản lý cho nữ diễn viên Han Ga In trong The Moon Embracing the Sun, mà Kim Soo Hyun là nam chính. Quản lý của các diễn viên hàng đầu thường có mối quan hệ chặt chẽ. Vì vậy, không có khả năng người quản lý này và nhóm của Kim Soo Hyun hoàn toàn không có mối liên hệ nào", ông Kwon nhấn mạnh.

Trong khi khán giả hoang mang trước diễn biến bất ngờ của vụ ồn ào, một số người thắc mắc tại sao đại diện gia đình Kim Sae Ron không nhắc gì đến chồng của nữ diễn viên quá cố.