Diễn biến bất ngờ vụ phân xác chiều 29 Tết; Chân dung hội 'Kiến lửa 6789' vừa bị bắt

TPO - Từ trại tạm giam, kẻ giết cô gái trẻ, hiếp dâm, phân xác phi tang chiều 29 Tết kháng cáo xin tha tội chết; TP Dĩ An (Bình Dương) muốn phát triển ngang bằng với quận 1 (TPHCM); TP Thủ Đức xây mới, mở rộng thêm nhiều bệnh viện; Công an vây bắt hội 'Kiến lửa 6789' ở Bình Dương là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Kẻ giết cô gái trẻ phân xác chiều 29 Tết xin giảm án từ trại tạm giam

Từ trại tạm giam, Nguyễn Đăng Khoa - kẻ sát hại cô gái trẻ, sau đó hiếp dâm và cướp tài sản của nạn nhân đã nộp đơn kháng cáo xin được giảm án, sau khi bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên tử hình.

Nguyễn Đăng Khoa là hung thủ sát hại chị V.T.T. (25 tuổi, quê Đồng Nai) để cướp tài sản, hiếp dâm rồi phân xác nạn nhân mang đi phi tang gây xôn xao dư luận vào ngày 29 Tết nguyên đán vừa qua.

Vì sao chỉ riêng TPHCM bị tắc hồ sơ đất đai vì hệ số K?

Các chi cục thuế tại TPHCM chỉ tính tiền sử dụng đất cho những hồ sơ nhận trước ngày 31/7. Đối với các hồ sơ nộp sau ngày 1/8, tức ngày Luật Đất đai năm 2024 bắt đầu có hiệu lực, cơ quan thuế vẫn đang chờ hướng dẫn.

Lý do là vì Luật Đất đai năm 2024 đã bãi bỏ khung giá đất và hệ số điều chỉnh giá (tức hệ số K) và chỉ căn cứ duy nhất vào bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất. Vì không còn hệ số K nên cơ quan thuế không thể căn cứ bảng giá đất năm 2020 để tính tiền sử dụng đất.

Trong khi đó, Nghị định 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai mới đã có hiệu lực từ ngày 1/8 nhưng bảng giá điều chỉnh lại chưa ban hành. Do vậy, các chi cục thuế vẫn đang chờ Cục Thuế TPHCM hướng dẫn cụ thể rồi mới xác định nghĩa vụ tài chính cho các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất.

TP Thủ Đức xây mới, mở rộng thêm nhiều bệnh viện

TP Thủ Đức sẽ ưu tiên dành 128 ha cho y tế, xây mới và mở rộng thêm nhiều bệnh viện, hình thành mạng lưới y tế chuyên sâu nhằm chăm sóc sức khỏe người dân.

Bên cạnh đó, ngành y tế TP Thủ Đức tiếp tục đề xuất xây dựng Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm điều dưỡng tâm thần, Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2 và các vệ tinh, Bệnh viện chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, xây mới Trung tâm Y tế TP Thủ Đức...

Vụ tai nạn liên hoàn dốc cầu Phú Mỹ: ‘Người hùng’ kể giây phút giải cứu tài xế mắc kẹt trong ô tô

Trên đường đi lắp thiết bị cho khách, anh Tùng (27 tuổi, quê Gia Lai) phát hiện nam tài xế mắc kẹt trong ô tô biến dạng sau tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ nên tức tốc lao vào phối hợp với những người khác đưa nạn nhân ra ngoài.

“Khi nhảy lên ô tô bị biến dạng, tôi đã cảm thấy lửa nóng rồi nhưng lúc đó chỉ nghĩ làm sao để có thể cứu người thật nhanh”, anh Tùng nói và cho biết sau khi đưa tài xế ra ngoài thì các phương tiện bắt đầu nổ to, cháy lớn.

Công an vây bắt hội 'Kiến lửa 6789' ở Bình Dương

Tại Bình Dương có khoảng 15 đối tượng độ tuổi từ 15 đến dưới 20 tuổi tham gia hội nhóm mang tên “Kiến lửa 6789” (dịch nghĩa của hội này là Kiến lửa san bằng tất cả). Các đối tượng mang theo nhiều hung khí các loại đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn thì bị công an vây bắt.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đều bỏ học sớm, theo cha mẹ sinh sống trên nhiều địa bàn thuộc các thành phố Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) và Biên Hoà (Đồng Nai).

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Dĩ An khuyến cáo các bậc cha mẹ thường xuyên lưu tâm, giáo dục, quản lý con trẻ. Thường xuyên nói chuyện để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em, ngăn chặn kịp thời các thói quen xấu để hạn chế những hậu quả đáng tiếc như trên.



Một thành phố ở Bình Dương muốn ngang bằng với Quận 1, TPHCM

Với lợi thế về địa lý, tài nguyên tự nhiên và nguồn nhân lực trình độ cao, thành phố Dĩ An (Bình Dương) đặt mục tiêu phát triển ngang bằng với Quận 1 (TPHCM). Lãnh đạo thành phố Dĩ An khẳng định, địa phương sẽ làm tất cả để biến ước mơ thành hiện thực.

Khi nào sân bay Long Thành có chuyến bay thương mại đầu tiên?

Ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết, hiện nay tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đầy đủ mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành và dự án đang thực hiện vượt tiến độ dự kiến. Vì vậy, ACV sẽ hoàn thành và thực hiện chuyến bay thương mại vào ngày 2/9/2026.

Một doanh nghiệp đưa hơn 42.000 lao động đi du lịch Đà Lạt

Với số lượng hơn 42.000 người lao động, Công ty TNHH Changshin Việt Nam (Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) sẽ chia thành nhiều đợt du lịch tham quan, bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12. Mỗi đợt kéo dài 3 ngày 2 đêm với các hoạt động tham quan và vui chơi tại các điểm du lịch. Kinh phí tổ chức ước tính khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Lý do hàng loạt cây dầu hơn 100 tuổi ở Bình Thuận bị đốn hạ

Trên đường Nguyễn Tri Phương của xã Tân Bình (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) có gần chục cây dầu đã hơn 100 năm tuổi. Những cây dầu này không chỉ tạo bóng mát và làm đẹp cảnh quan, mà còn bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, gần đây những cây dầu này bị đốn hạ một cách đột ngột. Việc này nhằm để sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Tri Phương.