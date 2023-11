Điểm lại những dấu mốc của VF 7 - mẫu xe “chỉ chờ mở cọc là xuống tiền”

Màn ra mắt sắp tới của VF 7 hứa hẹn sẽ bùng nổ bởi trong những lần lộ diện trước đó, mẫu xe được mệnh danh là đẹp bậc nhất thị trường luôn khiến người dùng “sốt xình xịch.

Gây sốt ngay trong lần đầu lộ diện tại CES 2022

Mới đây, đoạn video ngắn giới thiệu về VF 7 được đăng tải trên fanpage chính thức của VinFast khiến người dùng háo hức. Theo tiết lộ của hãng, nhiều khả năng, mẫu SUV hạng C được mong chờ của VinFast sẽ ra mắt vào ngày 21/11 và hoàn toàn có thể mở cọc sau đó ít ngày, tương tự với cách mà hãng đã mở cọc VF 6.

Thực tế, ngay trong lần lộ diện đầu tiên tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2022 (tháng 1/2022 tại Mỹ), VF 7 đã nhận được nhiều kỳ vọng. Tại đây, khi trọn bộ 5 mẫu xe điện trải dài từ phân khúc A đến E của VinFast lần đầu chào sân, ngay lập tức, truyền thông thế giới và Việt Nam đã đặc biệt chú ý đến mẫu xe này. Thiết kế hiện đại với những đường nét thể thao, những góc cắt táo bạo cùng với cụm đèn LED hình cánh chim quen thuộc đã khiến VF 7 trở thành một trong những tâm điểm hút khách nhất triển lãm.

Vì vậy, dù VinFast chưa tiết lộ nhiều thông tin về VF 7 nhưng mẫu xe điện cỡ C ngay lập tức đã làm dậy sóng cộng đồng người dùng trên các diễn đàn mạng xã hội. “Quá đẹp, xuất sắc”, “Chất”, “Đẹp… không cưỡng lại được”… chỉ là một vài trong số hàng nghìn bình luận trên khắp các diễn đàn yêu xe. Màn trình diễn quá ấn tượng đã khiến cho rất nhiều reviewer thế giới gọi VF 7 là “ngôi sao” ngay từ thời điểm đó.

Lọt top 10 mẫu xe ấn tượng tại Los Angeles Auto Show 2022

Trong lần trở lại Mỹ tại Triển lãm Ô tô quốc tế Los Angeles 2022 (tháng 11/2022), cùng với VF 6, VF 7 được truyền thông quốc tế đánh giá là “hiện tượng”. Tại đây, nhiều thông tin quan trọng về VF 7 lần đầu được hé lộ.

Cụ thể, mẫu C-SUV dự kiến có các thông số chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 (mm). Thông tin từ VinFast cho hay, chiều dài cơ sở của VF 7 là 2.840 mm, kích thước được đánh giá là đặc biệt ấn tượng so với các mẫu xe cùng phân khúc C. Ngoài ra là những thông số thuộc hàng “có võ” trong các xe cùng tầm giá thời điểm đó như: công suất tối đa 260 kW, mô men xoắn cực đại 500 Nm, trần kính toàn cảnh (phiên bản Plus)…

Với những thông số vượt trội và ngoại hình bắt mắt, VF 7 tiếp tục trở thành tâm điểm tại Los Angeles. Thậm chí Tạp chí kinh doanh hàng đầu của Mỹ là Forbes đã chọn VF 7 vào top 10 mẫu xe ấn tượng nhất tại triển lãm danh giá thế giới.

Gây ấn tượng mạnh tại chuỗi triển lãm VinFast - Vì tương lai xanh

Sau nhiều chờ đợi, tháng 7/2023, chiếc VF 7 chính thức ra mắt trên sân nhà trong chuỗi triển lãm toàn quốc “VinFast - Vì tương lai xanh”. Lần đầu tiên, người dùng Việt được ngắm tận mắt mẫu C-SUV có thiết kế được đánh giá rất cao của VinFast.

Ngay tại sự kiện, chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng - Admin cộng đồng xe OTO+ đã dành nhiều lời khen cho mẫu xe được thiết kế bởi studio lừng danh Torino Design. Theo ông Thắng, với những mảng khối liền mạch, thiết kế trên VF 7 có độ mềm, mượt mà đồng thời thể hiện khả năng khí động học rất tốt.

“Quá đẹp, quá hiện đại”, ông Thắng chia sẻ quan điểm về thiết kế của mẫu xe được ông đặt nhiều kỳ vọng.

Cũng tại triển lãm này, không gian xung quanh VF 7 luôn chật kín khách tham quan. Dù chưa được tận tay cầm vô lăng chiếc xe điện của VinFast nhưng thông số và thiết kế ấn tượng của VF 7 đã khiến người dùng Việt hoàn toàn bị thuyết phục. Trong chuỗi sự kiện kéo dài tại nhiều tỉnh, thành phố, VF 7 cũng là một trong những tâm điểm hút khách bậc nhất của sự kiện.

VF 7 xuất hiện trên phố, hứa hẹn tạo địa chấn khi mở bán

Mới đây, tháng 9/2023, cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều hình ảnh rò rỉ cho thấy, VF 7 chính thức lăn bánh trên đường phố Việt. Theo đánh giá, mẫu VF 7 trong hình ảnh rò rỉ vẫn mang nét đặc trưng với phần đuôi xe ấn tượng, những nét cắt thể thao, bộ đèn LED “không thể lẫn” của VinFast.

Đó là lý do người dùng tỏ ra đặc biệt “sốt ruột” đợi tới ngày VF 7 chính thức ra mắt và nhận đặt cọc. Ngay sau hình ảnh thực tế được truyền tay nhau, nhiều người dùng đã bắt đầu đồn đoán về mức giá của VF 7. Với phân khúc C và loạt tính năng giá trị trên VF 7, nhiều thành viên trong các nhóm người dùng cho rằng, mức giá của VF 7 sẽ rơi vào khoảng 900 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Đây là mức giá được đánh giá là phù hợp với sự vượt trội của VF 7 so với các đối thủ xe xăng cùng phân khúc cả về công nghệ, khả năng vận hành và mức độ tiết kiệm chi phí.

Bất ngờ có mặt tại quảng trường Thời Đại, khởi động chuỗi sự kiện ra mắt bùng nổ

Đầu tháng 11 vừa qua, VinFast VF 7 bất ngờ xuất hiện trên billboard tại quảng trường Thời Đại (Time Square), New York, Mỹ bên cạnh màn biểu diễn ra mắt album mới của nam ca sĩ Jungkook (BTS) dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả quốc tế.

Đây được cho là động thái đầu tiên của VinFast để quảng bá cho chuỗi sự kiện trình làng mẫu SUV điện đang được chờ đón nhất hiện nay. Bên cạnh đó, việc đặt hình ảnh VF 7 tại một sự kiện có sự tham gia của một trong những nghệ sĩ solo hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại đã định vị rõ đây là một mẫu xe thời trang và sành điệu dành cho giới trẻ, hứa hẹn một màn ra mắt bùng nổ trên toàn cầu.

Với sức hút lớn, theo các chuyên gia, rất có thể VF 7 trong lần trình làng chính thức tháng 11 sẽ tạo nên “cơn địa chấn” lớn trên thị trường. Đó sẽ là cột mốc đáng nhớ tiếp theo với riêng VF 7 cũng như VinFast.