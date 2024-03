Đẹp ngỡ ngàng những bông hoa dại trở thành lễ hội ở phố biển Cửa Lò

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho hay, năm 2024, Cửa Lò đặt mục tiêu đón và phục vụ 4,15 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt 4.200 tỷ đồng. Để thực hiện được mục tiêu này, thời gian qua thị xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch; tiếp tục quy hoạch và chỉnh trang đô thị; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách; xây dựng và làm mới các sản phẩm du lịch địa phương.