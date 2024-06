Đề xuất mở rộng phạt nguội xe quá tải ở TPHCM

TPO - Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) TPHCM vừa có báo cáo sơ kết 6 tháng kết quả triển khai thí điểm sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động để xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng xe ô tô khi xe, người lái xe, chủ xe không còn ở hiện trường nơi phát hiện vi phạm (gọi tắt là phạt nguội xe quá tải).

“Phạt nguội” hơn 650 trường hợp

Việc thí điểm phạt nguội xe quá tải tại TPHCM được thực hiện tại 3 trạm cân gồm: trạm cầu Ông Lớn, đường Nguyễn Văn Linh, quận 7; trạm thu phí An Sương-An Lạc (hướng đi về An Lạc) và trạm thu Phí An Sương-An Lạc (hướng đi về An Sương).

Theo Thanh tra Sở GTVT TPHCM, từ khi triển khai đến tháng 5/2024, đơn vị đã tiếp nhận 3.124 phiếu cân, trong đó đã xử lý 2.126 phiếu cân và 998 phiếu chưa đến mức xử lý.

Dựa vào kết quả cân, các đơn vị lập hồ sơ vi phạm và gửi thông báo đến 2.108 chủ xe và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 658 trường hợp. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính hiện thu được là hơn 15,6 tỷ đồng, số tiền dự kiến xử phạt vi phạm hành chính 28,6 tỷ đồng. Ngoài ra, hình thức xử phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với 113 trường hợp và tước phù hiệu là 337 trường hợp.

Thanh tra Sở GTVT TP cũng đã gửi thông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam danh sách 1.837 lượt phương tiện vi phạm để đưa vào cảnh báo phương tiện vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định. Đồng thời, đã đề nghị xóa cảnh báo đối với 216 trường hợp đã đến chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kiến nghị mở rộng “phạt nguội” xe quá tải

Theo Thanh tra Sở GTVT TPHCM, so với cùng kỳ khi chưa triển khai thí điểm, số trường hợp vi phạm được Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị sử dụng Hệ thống thiết bị kiểm tra tải trọng phát hiện và ghi nhận thông qua thiết bị cân từ 34.638 trường hợp đến nay Thanh tra Sở tiếp nhận và xử lý 3.124 trường hợp giảm 31.514 trường hợp (giảm 90,98%).

Qua đó Thanh tra Sở nhận thấy công tác thí điểm sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động để “phạt nguội” xe quá tải đã phát huy hiệu quả bước đầu trong việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông đường bộ của người dân khi tham gia giao thông nói chung và vận tải hàng hóa bằng đường bộ nói riêng trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở triển khai thí điểm đã phát huy được hiệu quả từ các trạm cân kiểm tra tải trọng nêu trên, Thanh tra Sở kiến nghị Sở GTVT xem xét báo cáo UBND TPHCM chấp thuận cho nhân rộng việc sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động để “phạt nguội” xe quá tải đối với các trạm cân còn lại trên địa bàn thành phố.

Qua đó, góp phần kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, kéo giảm tình trạng chở hàng quá tải trọng lưu thông trên đường bộ, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM.