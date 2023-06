Những trạm cân thí điểm phạt ‘nguội’ xe quá tải ở TPHCM

TPO - Trạm kiểm tra tải trọng xe số 3, khu vực cầu Ông Lớn (hướng lưu thông từ huyện Bình Chánh đi quận 7) và Trạm kiểm tra tải trọng xe số 6, số 7 tại khu vực Trạm thu phí An Sương – An Lạc sẽ được áp dụng thí điểm xử phạt “nguội” với xe quá tải ở TPHCM.

UBND TPHCM vừa có văn bản về việc triển khai xử phạt theo Quy trình thí điểm xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng xe ô tô thông qua việc sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động.

Theo đó, UBND cho phép triển khai xử phạt theo quy trình thí điểm xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân, tổ chức vận tải hàng hóa bằng xe ô tô thông qua việc sử dụng thiết bị cân tải trọng tự động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe số 3, khu vực cầu Ông Lớn (hướng lưu thông từ huyện Bình Chánh đi quận 7) và Trạm kiểm tra tải trọng xe số 6, số 7 tại khu vực Trạm thu phí An Sương – An Lạc (quận Bình Tân).

Thời gian thực hiện quy trình thí điểm là 1 năm. Sau khi kết thúc thời gian thí điểm, UBND TP giao Sở Giao thông-Vận tải (GTVT) tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để tham mưu, đề xuất UBND thành phố về phương án tổ chức thực hiện phù hợp.

Sở GTVT TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Công an thành phố triển khai xử phạt theo quy trình thí điểm nêu trên; định kỳ hàng quý có sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố và Bộ GTVT.

UBND TPHCM giao Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT và các lực lượng liên quan trong quá trình triển khai xử phạt theo quy trình tại các trạm cân nêu trên.

Ngoài ra, UBND các quận Bình Tân, quận 7 và huyện Bình Chánh được UBND TP giao chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Trạm kiểm tra tải trọng cầu Ông Lớn, Trạm kiểm tra tải trọng tại Trạm thu phí An Sương – An Lạc trong quá trình triển khai thực hiện.