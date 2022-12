Đề xuất 9 sở, ngành cùng quản lý cơ sở karaoke, vũ trường ở Hà Nội

TPO - Theo đề xuất, sẽ có 9 sở, ngành của Hà Nội gồm: Sở VHTT, Công an thành phố, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở LĐTB&XH, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm về kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn.

UBND thành phố Hà Nội đang xin ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 01/2015 ngày 19/1/2015 của UBND thành phố về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Theo nhận định, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tiềm ẩn tệ nạn xã hội, nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, việc quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke cần có sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, UBND các cấp nhằm quản lý tốt, chặt chẽ, hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá, hạn chế mức thấp nhất những nguy cơ, tiềm ẩn xấu, tiêu cực đối với xã hội, cộng đồng nhân dân.

Dự thảo do Sở VHTT Hà Nội soạn thảo, đề xuất UBND thành phố tiếp tục phân cấp UBND cấp huyện cấp Giấy phép kinh doanh karaoke (gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke) trên địa bàn thành phố, nhằm giúp cho công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hoá karaoke sát với thực tế, chặt chẽ và hiệu quả.

Căn cứ quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn quản lý, Sở VHTT cũng đề xuất UBND thành phố bổ sung các Sở TN&MT, LĐTB&XH, Xây dựng, Công Thương, Du lịch, Tài chính… thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, nhằm đảm bảo công tác quản lý chuyên sâu, đầy đủ.

Cụ thể, theo đề xuất, Sở TN&MT chịu trách nhiệm hướng dẫn về việc bảo đảm quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn, quy định về môi trường theo quy định của pháp luật tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

Sở LĐTB&XH sẽ chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước về lao động, phòng chống tệ nạn xã hội. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn công tác cấp Giấy phép xây dựng công trình biển hiệu quảng cáo; hướng dẫn, kiểm tra về hình thức, kết cấu cửa phòng hát, cầu thang, lối thoát hiểm theo quy định.

Sở Công Thương chịu trách nhiệm quản lý hoạt động khuyến mại, tiếp thị, kinh doanh đồ uống, sản phẩm rượu, bia, thuốc lá và các hàng hoá, dịch vụ khác thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

Sở Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện trong công tác cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke… Sở Tài chính phối hợp với cơ quan có liên quan trong công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác …

Theo dự thảo quy định, Sở VH&TT Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND cấp huyện; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật; xử lý vi phạm… Với Công an thành phố, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự theo quy định; lực lượng cảnh sát PCCC chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt, nghiệm thu hoặc biên bản kiểm tra đủ điều kiện về PCCC theo quy định. Công an thành phố chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật và công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về an ninh, trật tự; phòng chống cháy nổ; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ban hành quyết định thu hồi giấy phép khi có các hành vi vi phạm nghiêm trọng về an ninh trật tự tại cơ sở kinh doanh hoặc những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường để xảy ra vi phạm hành chính nhiều lần. Sở KH&ĐT chịu trách nhiệm về công tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh…