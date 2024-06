Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán bị mờ, lỗi, Sở GD&ĐT Đắk Lắk nói gì?

TPO - Qua xác minh bước đầu, có khoảng 20 thí sinh ở Đắk Lắk có thể bị ảnh hưởng do đề thi môn Toán bị mờ. Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã báo cáo đề xuất Ban chỉ đạo thi Quốc gia theo hướng sẽ chấm tối đa đối với những thí sinh thật sự bị ảnh hưởng bởi lỗi mờ đề.

Chiều 28/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo, thông tin kết quả công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tại đây, sở cũng thông tin về việc đề thi môn Toán bị mờ ở một số mã đề thi.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho biết, thời tiết năm nay rất thuận lợi trong các buổi thi.

Trước kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi đã ban hành kế hoạch, phương án thi. "Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi nhận thấy các cơ quan ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, công an có kế hoạch riêng để đảm bảo an toàn, an ninh trong kỳ thi; Sở Y tế cũng có kế hoạch cho các tình huống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh...", ông Khoa cho hay.

Trong 4 buổi thi, số thí sinh tham gia dự thi đạt 99,61%, có 557 thí sinh vắng thi. Những thí sinh vắng chủ yếu tự do và những em bị đau ốm đột xuất không thể dự thi được. Tổng hợp 4 buổi thi, trên địa bàn tỉnh không có thí sinh vi phạm quy chế, không có cán bộ, giáo viên vi phạm quy chế thi. Không có sự cố về tai nạn giao thông đối với thí sinh, người nhà thí sinh.

Tại đây, ông Phạm Đăng Khoa cũng thông tin về việc một số mã đề thi môn Toán bị mờ, lỗi. Ông Khoa khẳng định có việc một số mã đề thi của môn Toán bị mờ. Đây là sự cố, do ở khâu kỹ thuật in ấn trên máy siêu tốc.

Qua xác minh bước đầu, có khoảng 20 thí sinh có thể bị ảnh hưởng do đề thi môn Toán bị mờ. Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã báo cáo đề xuất Ban chỉ đạo thi Quốc gia theo hướng sẽ chấm tối đa đối với những thí sinh thật sự bị ảnh hưởng bởi lỗi mờ đề. Đề thi môn Toán có 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm. Câu nào bị mờ, thí sinh bị ảnh hưởng thì được chấm 0,2 điểm.

Ngoài về đề thi môn Toán bị mờ, còn có phản ánh mã đề thi 119 của môn Toán bị lỗi hàng chục vị trí. Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định, một số câu hỏi của một số mã đề thi bị mờ chứ không bị lỗi. Trước phản ánh của một số phóng viên, ông Khoa nói sẽ cho kiểm tra và phản hồi sau.

Trưa 28/6, ông Lã Mạnh Hà, Trưởng điểm thi Trường THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, tại điểm thi này có việc phải mở đề thi dự phòng môn Toán.

Bởi, quá trình điều hành thi môn Toán, điểm thi phát hiện một số mã đề thi bị mờ. Ngay sau đó, điểm thi cùng với lãnh đạo điểm thi dưới sự giám sát của thanh tra thi và các bộ phận liên quan như công an đã điện thoại xin ý kiến của Ban chỉ đạo thi để có cách giải quyết.

Điểm thi đã xin ý kiến chỉ đạo các bước mở đề dự phòng để đáp ứng hiệu chỉnh một số lỗi theo đúng quy chế. Đến thời điểm này, cơ bản tại điểm thi THPT Hồng Đức đã thực hiện các quy trình đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi tương đối cho các thí sinh.

Ông Hà cho hay, nhiệm vụ của điểm thi chỉ thực hiện công tác coi thi. Đối với thông tin phản ánh về việc đề mờ, điểm thi đã nắm bắt và báo cáo Ban chỉ đạo. Điểm thi không đi sâu vào đánh giá các nội dung. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp quốc gia cũng như các cơ quan hữu quan sẽ những cân nhắc, đánh giá và nhìn nhận.