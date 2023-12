Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ nguồn vốn để công nhân, lao động tránh xa vòng xoáy ‘tín dụng đen’

TPO - Thời gian qua việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Đã có nhiều loại tội phạm len lỏi vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi ở của công nhân lao động để hoạt động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trong khu vực và đe doạ cuộc sống yên bình của công nhân, người lao động.

Do những tác động tiêu cực do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tiếp tục làm cho công nhân vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn... Điều này cũng làm gia tăng nguy cơ công nhân bị các loại tội phạm lôi kéo. Tội phạm “tín dụng đen” ráo riết hoạt động trở lại với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp và công khai hơn.

Bảo đảm an toàn, ngăn ngừa "tín dụng đen"

Xác định rõ nhiệm vụ phải tham gia bảo đảm an ninh, an toàn và ngăn ngừa nạn "tín dụng" đen bủa vây công nhân lao động, thời gian qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xây dựng hệ thống văn bản tổ chức triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự trong công nhân, viên chức, lao động, tiêu biểu.

Năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Công an đã đã ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan trong giai đoạn mới, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực lao động, công đoàn, phòng chống tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức lao động, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan Công đoàn các cấp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổ chức Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, người lao động về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó đã góp phần tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức, lao động và kịp thời phát hiện ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố phối hợp cùng Tổ chức Tài chính triển khai hàng loạt những gói tín dụng lãi suất thấp chỉ từ 0,4%/tháng. Đây là một trong những giải pháp phòng chống tín dụng đen trong công nhân, giúp họ nhanh chóng tiếp cận được những nguồn vốn giá rẻ uy tín.

Hỗ trợ công nhân tiếp cận các nguồn vốn hợp pháp

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ động nắm chắc tình hình hoạt động "tín dụng đen" liên quan đến công nhân, người lao động, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phương thức, thủ đoạn và hậu quả của "tín dụng đen" để công nhân, người lao động nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác; lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn, hỗ trợ công nhân, người lao động tiếp cận các nguồn vay vốn an toàn, ưu đãi.

Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo vệ quyền lợi ích của đoàn viên, công nhân lao động và cán bộ Công đoàn, giúp họ yên tâm lao động sản xuất góp phần giữ vững an ninh trật tự. Các cấp Công đoàn đang phát huy vai trò của mình, tăng cường tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, tác hại của “tín dụng đen”, giúp công nhân lao động nhận biết, cảnh giác, tố giác. Công đoàn chủ động triển khai nhiều chương trình phúc lợi đoàn viên; tập trung chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động về lương, thưởng, bữa ăn ca, nhà ở, nhà trẻ, có chính sách hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn…

Trong giai đoạn mới, tình hình thế giới và trong nước có nhiều vấn đề diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, trong đó có các thế lực thù địch nhắm vào công nhân lao động, công đoàn để phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Do đó, việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân là hết sức quan trọng. Đồng thời các cấp công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để công nhân, người lao động tránh xa “tín dụng đen”.