Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, lập 160 'chốt' đảm bảo giao thông Tết

TP - Thanh tra thành phố Hà Nội phối hợp với Công an thành phố tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý giúp thành phố giảm được 13/33 điểm ùn tắc tương đương 39%, cùng với đó đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt, đảm bảo kỷ cương, trật tự đô thị là những kết quả nổi bật của Thanh tra, Sở GTVT Hà Nội trong năm 2024.

Đánh giá về các nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2024, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, năm qua Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Thành phố, Sở GTVT Hà Nội để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ, trong đó có các nội dung công việc thực hiện thường xuyên, như: Phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT); Phối hợp triển khai các kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên ngành; thực hiện công tác thanh tra hành chính, công vụ; công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành…

Với công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông tin: Thanh tra GTVT đã phối hợp với CSGT, công an quận, huyện thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông tại 144 vị trí, huy động 288 lượt cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên/ngày tham gia điều tiết, hướng dẫn giao thông.

“Cùng với phương án chủ động trên, Thanh tra giao thông đã xây dựng các phương án phối hợp các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm để tổ chức giao thông hợp lý, phù hợp với lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm trên nhiều tuyến đường; xử lý các sự cố, bất cập về hạ tầng để giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông”, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang thông tin.

Để ngăn chặn sự lấn chiếm hành lang các tuyến phố, trục hướng tâm, quốc lộ… Thanh tra Sở đã chỉ đạo các Đội Thanh tra GTVT quận, huyện, thị xã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành giải tỏa các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hành vi chiếm dụng lòng, lề đường, hè phố. Qua đó đã tiến hành giải tỏa trên 524 tuyến đường, xử lý kiên quyết các trường hợp không chấp hành.

Từ ngày 1/7 đến ngày 14/12/2024, Thanh tra Sở đã tiếp nhận và kịp thời giải quyết tổng số 91 phản ánh của công dân trên ứng dụng “iHaNoi” liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.

Với công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính 15.737 trường hợp, số tiền xử phạt nộp kho bạc nhà nước 48,8 tỷ đồng, tạm giữ 169 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 1.275 trường hợp…

So với cùng kỳ năm 2023, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 5,83%. Trong đó: xử phạt vi phạm hành chính 5.108 trường hợp vận tải hành khách (xe khách liên tỉnh, xe hợp đồng, xe taxi vi phạm); xử phạt vi phạm hành chính 5.576 trường hợp hoạt động vận tải hàng hóa vi phạm (trong đó vi phạm quá khổ, quá tải 1.244 trường hợp; vi phạm kích thước thành thùng xe 31 trường hợp; vệ sinh môi trường 2.383 trường hợp); xử phạt vi phạm hành chính 124 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4.929 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, trong đó: vi phạm trông giữ phương tiện 748 trường hợp; vi phạm thi công công trình đào hè, đường đã lập biên bản vi phạm hành chính 396 trường hợp…

Đánh giá về các kết quả hoạt động của Thanh tra Sở GTVT Hà Nội trong năm, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Đào Duy Phong cho biết, đã giúp liên ngành GTVT - Công an thành phố trong năm 2024 giải quyết được 13 điểm ùn tắc trên tổng số 33 điểm ùn tắc đang xảy ra vào giờ cao điểm (tương đương 39%).

Bố trí 160 “chốt” chống ùn tắc giao thông Tết

Với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, đặc biệt là cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội Xuân đầu năm, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết, trên lĩnh vực tổ chức phân luồng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thanh tra giao thông tiếp tục phối hợp với Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố), Công an các quận, huyện, thị xã bố trí lực lượng chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các điểm, nút giao thông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc trong giờ cao điểm; tại các khu vực bến xe khách liên tỉnh và khu vực thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Với cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân năm 2025, Lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, Thanh tra giao thông đã ban hành kế hoạch số 3819/KH-TTS, trong đó tập trung cho công tác đảm bảo giao thông, phân luồng tại các điểm ùn tắc.

Thanh tra Sở GTVT đã yêu cầu các Đội Thanh tra GTVT địa bàn, nghiệp vụ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 160 vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, tại khu vực bắn pháo hoa đêm giao Thừa, khu vực bến xe, ga tàu, khu vực diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa...

Tại 160 vị trí này, Thanh tra giao thông phối hợp với phòng CSGT, Công an quận, huyện thực hiện. Thời gian duy trì các vị trí chốt trực này từ tháng 01/2025 đến hết quý I/2025, khung giờ làm nhiệm vụ sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 19h.

Tại các quận trung tâm, chốt liên ngành được lập tại khu vực đang có nhiều tuyến đường, điểm ùn tắc thường xuyên xảy. Cụ thể, tại Ba Đình có 8 vị trí chốt trực, trong đó có các nút giao thông lớn: Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Học - Chu Văn An, Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu;

Quận Hai Bà Trưng có 5 vị trí, trong đó có: Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân, Lê Duẩn - Khâm Thiên - Nguyễn Thượng Hiền; quận Đống Đa có 14 vị trí, trong đó có: Ngã Tư Sở, Tây Sơn - Thái Thịnh, Láng - Láng Hạ, Láng - Nguyễn Chí Thanh; quận Hoàng Mai có 13 vị trí, trong đó có: Pháp Vân - Giải Phóng, Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, Nghiêm Xuân Yêm (Vành đai 3) - Nguyễn Hữu Thọ, Ngã 5 Giáp Bát - Kim Đồng;

Ngoài ra, các Đội Thanh tra nghiệp vụ còn bố trí lực lượng, xe cẩu kéo xe ứng trực tại 05 vị trí trên tuyến đường ra vào cửa ngõ Thủ đô, trong đó có cầu Nhật Tân, Cầu Thăng Long, Cầu Vĩnh Tuy, Đại lộ Thăng Long, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.