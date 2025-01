Cuối tuần, nhiều tuyến đường tại Hà Nội ùn tắc kéo dài

Từ ngày 15/12/2024, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã triển khai Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT sẽ được huy động tối đa, tập trung phân luồng, điều tiết giao thông phòng ngừa ùn tắc. Ngoài ra, CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn giao thông, bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi, vui Xuân đón Tết an toàn.