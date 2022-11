Đây là cầu thủ MU duy nhất được Ronaldo khen ngợi giữa scandal nói xấu CLB

TPO - Ronaldo chỉ trích rất nhiều thứ liên quan đến MU trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới đây. Tuy nhiên, vẫn có một cầu thủ được Ronaldo dành sự ưu ái đặc biệt.

Trong buổi phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo tiết lộ rằng anh cảm thấy bị CLB phản bội. Tiền đạo 37 tuổi cũng chỉ trích nhà Glazer và tuyên bố không tôn trọng HLV đương nhiệm Erik ten Hag.

Tuy nhiên, không phải cái tên nào ở MU cũng khiến Ronaldo khó chịu. Trong phần mới nhất của cuộc phỏng vấn gây tranh cãi, Ronaldo đã kể tên 3 cầu thủ MU đang cống hiến 100%, trong đó có một người nổi bật nhất.

"Martinez, Casemiro thi đấu 100% ở độ tuổi 30 nhưng nếu phải chọn một người thì đó là Dalot. Cậu ấy còn trẻ nhưng đã rất chuyên nghiệp và tôi tin rằng Dalot sẽ thi đấu cho đến khi lớn tuổi. Trẻ, thông minh và rất chuyên nghiệp", Ronaldo cho biết. Trên sân cỏ và ngoài đời, Dalot là người đàn em rất yêu mến và nể phục Ronaldo.

Sau khi cuộc phỏng vấn được công khai, sân Old Trafford cũng đã tiến hành tháo bỏ tất cả những hình ảnh liên quan đến Ronaldo. Một tấm áp phích lớn in hình siêu sao này bên ngoài sân Old Trafford đã bị các nhân viên gỡ bỏ hoàn toàn. Trang chủ của MU cũng không còn xuất hiện bất cứ bức ảnh nào của CR7 nữa. Nhìn chung, ngày Ronaldo chia tay MU đã ở rất gần.

Trước mắt Ronaldo sẽ là kỳ World Cup cuối cùng anh tham dự. HLV Santos của Bồ Đào Nha vừa lên tiếng khẳng định những ồn ào gần đây không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của Ronaldo:

"Đó là một cuộc phỏng vấn cá nhân, riêng tư và chúng tôi phải tôn trọng điều đó. Điều duy nhất tôi muốn nói là cuộc phỏng vấn này không ảnh hưởng gì đến sự chuẩn bị của cả đội".