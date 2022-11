Ronaldo bị đồng đội 'cách ly', bị MU gỡ bỏ hình ảnh

TPO - Theo báo Anh, Ronaldo đã bị xóa khỏi nhóm chat của các cầu thủ Manchester United. Quản trị viên của nhóm là Maguire và McTominay đã "hành động" sau khi nhận được sự đồng tình của các cầu thủ trong đội.

Đây là nhóm chat trên WhatsApp. Ở đây, các cầu thủ chia sẻ những chuyện vui buồn, bàn về đối thủ, rút kinh nghiệm về các kết quả không tốt. Nhìn chung, tất cả đều không muốn Ronaldo trong nhóm nữa bởi họ “ngứa mắt” trước những hành động của anh.

Động thái mới nhất cho thấy các đồng đội muốn "cách ly" ngôi sao 37 tuổi khỏi đội bóng sau khi anh đưa ra những thông điệp không hay về CLB chủ quản trên truyền thông. Tiền đạo người Bồ Đào Nha khẳng định từng bị Quỷ đỏ phản bội, bị Ten Hag "thiếu tôn trọng"

Ngoài ra, Ronaldo cũng đáp trả chỉ trích từ bên ngoài khi thẳng thừng cho rằng đồng đội cũ Neville đang lợi dụng mình để câu view. Anh thậm chí đả kích cả ban lãnh đạo, cho rằng nhà Glazer không quan tâm đến CLB và chỉ chăm chăm lo bòn rút lợi nhuận.

Ronaldo đang phải trả giá cho các phát ngôn của mình. Lần lượt, các đồng đội đều tỏ thái độ với anh. Sau Bruno Fernandes, Marcus Rashford đến lượt Raphael Varane.

Trung vệ này nhấn mạnh rằng Ronaldo đã làm ảnh hưởng xấu đến MU: "Rõ ràng là những gì xuất hiện trên mặt báo đã ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi đang theo dõi những gì xảy ra và cố gắng làm dịu tình hình.

Chúng tôi không muốn liên quan quá nhiều vào vấn đề đó bởi nó như thỏi nam châm thu hút dư luận, đặc biệt khi đó là một ngôi sao như Cristiano Ronaldo. Bởi lúc ấy, mọi thứ sẽ nặng nề hơn.

Chúng tôi cố gắng tránh xa những chuyện như thế này. Chúng tôi không nên tự mình thay đổi tình hình, vì chúng tôi là một phần của tập thể".

Chưa hết, sân Old Trafford cũng đã tiến hành tháo bỏ tất cả những hình ảnh liên quan đến Ronaldo. Một tấm áp phích lớn in hình siêu sao này bên ngoài sân Old Trafford đã bị các nhân viên gỡ bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc gỡ tấm áp phích này đã nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho việc sân Old Trafford tổ chức trận các trận chung kết Rugby League World Cup nam và nữ vào thứ bẩy này.

Trang chủ của MU cũng không còn xuất hiện bất cứ bức ảnh nào của CR7 nữa. Nhìn chung, ngày Ronaldo chia tay MU đã ở rất gần.