Đầu tư tạo 'kỳ lân thuần Việt' trên không gian mạng

Trong khuôn khổ Hội thảo "Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ", ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch & Tổng Giám đốc DatVietVAC Group Holdings đã có bài tham luận ấn tượng về chủ đề không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng.

Ông Thành đánh giá tổng quan về không gian mạng Việt Nam hiện nay phần lớn mạng xã hội , công cụ tìm kiếm, thư điện tử và thương mại điện tử do nước ngoài sở hữu. Về lĩnh vực truyền hình OTT (Over the Top), vốn là dịch vụ cung cấp Video trực tuyến, độc lập hoàn toàn với hơn 200 kênh truyền hình bản địa, thì 80% cũng do nước ngoài sở hữu. Trong khi đó, trên không gian mạng, 20% còn lại, là các OTT hàng đầu Việt Nam.

Theo báo cáo của Microsoft năm 2020, chỉ số văn minh trên không gian mạng (Digital Civility Index - DCI) của Việt Nam nằm trong đáy 5 quốc gia thấp nhất thế giới.

"Một cuộc xâm lấn văn hoá đang diễn ra, khó nhận biết và dưới nhiều hình thức. Nguy cơ tiêm nhiễm văn hoá nước ngoài và nguy cơ biến dạng văn hóa bản địa là có thật.

Xã hội cần rất tỉnh táo để loại bỏ nguy cơ lệ thuộc văn hoá cấp thấp ngoại lai, đồng thời góp phần kiến tạo văn hóa Việt Nam nguyên bản, xác lập mạnh mẽ chủ quyền không gian mạng.

Như thế, Việt Nam mới có thể đóng góp và làm giàu thêm văn hoá nhân loại, đồng thời làm giàu cho Việt Nam với một nền kinh tế văn hoá sáng tạo xứng tầm", ông Thành bày tỏ.

Ông Thành chỉ ra một số nguy cơ về văn hóa tư tưởng trên không gian mạng tại Việt Nam. Trong đó, các tập đoàn tư bản xuất khẩu văn hóa tư tưởng xuyên biên giới tại Việt Nam. Dù công ty truyền hình OTT xuyên biên giới chiếm 80% thị phần có văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhưng như vậy là chưa đủ, khi chưa có chế tài quản lý, giám sát, xử phạt từ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế về tính hợp pháp của hoạt động và phân phối nội dung. Họ không tuân thủ Luật Báo chí, Luật Điện ảnh, Luật An ninh mạng hay Luật Thương mại.

"Vì vậy, có nhiều sản phẩm tác động không tốt, cung cấp thông tin không chính xác đến người dân, hoặc có những sản phẩm không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Nếu không có cơ chế kiểm soát kịp thời, những thông tin đó sẽ tác động tiêu cực tới rất nhiều khán giả, trong đó chủ yếu là khán giả trẻ", ông Thành cho biết.

Ông Thành cũng lưu ý những hậu quả nghiêm trọng khi không gian mạng mất chủ quyền, văn hoá biến chất, và những giá trị bản địa bị hoà tan. Không chỉ toàn bộ thế hệ trẻ bị tấn công vào trí não mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị điện tử, mà còn những tổn thất lớn trong nhiều lĩnh vực thiết yếu của đất nước như kinh tế và nguồn lực; giáo dục; giá trị gia đình, xã hội, y tế.

Ông Thành cũng nói về "nền kinh tế văn hóa trong mơ": Văn hóa Sáng tạo toàn cầu tăng trưởng toàn diện nhiều lần hơn phát triển Kinh tế đơn lẻ và tạo sự ngưỡng mộ, trọng vọng của các quốc gia với nền tảng là Văn hóa dẫn dắt, Kinh tế tiếp sau. Hiện nay, các đô thị thế giới nơi thăng hoa nền văn hóa kinh tế như London, Los Angeles, Paris, Tokyo là ví dụ. Năm 2014, Chiến lược “Anh Quốc Sáng tạo” (Creative Britain) mang đến 120 tỷ USD, tạo ra 10% việc làm cho người Anh. Hàn Quốc là quốc gia duy nhất đặt mục tiêu đứng đầu thế giới về xuất khẩu Văn hóa đại chúng và định vị thương hiệu quốc gia là văn hóa kinh Tế. Tổng thống Kim Dea-jung với câu nói bất hủ “doanh số phim Công viên khủng long bằng doanh số 1,5 triệu chiếc xe hơi Hàn Quốc”.

Đầu tư tạo kỳ lân thuần Việt trên không gian mạng

Ông Đinh Bá Thành cho rằng, Việt Nam cần có sách lược để đảm bảo sự bình đẳng và ưu tiên phát triển các công ty bản địa trên không gian mạng để cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp xuyên biên giới.

Đồng thời, quan tâm đúng mức trước hành vi xâm hại biên cương văn hóa tư tưởng trên không gian mạng; đầu tư để tạo ra kỳ lân thuần Việt Nam trên không gian mạng, để kinh tế văn hóa có vai trò dẫn dắt và tạo vị thế cho nước nhà.

Ông Thành kiến nghị, Bộ Chính trị và Ban Bí thư có chỉ đạo để sớm thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển kinh tế, trước các nền tảng ứng dụng OTT xuyên biên giới.

Khép lại bài tham luận, ông Đinh Bá Thành nhấn mạnh: Văn hóa tư tưởng giúp thế giới thay đổi cách nhìn về Việt Nam. Ta phải chiến thắng không khoan nhượng trong cơn bão Văn hóa Tư tưởng. Hãy mang Tiếng Việt đến nhân loại với sự trọng vọng bằng sức mạnh văn hóa tư tưởng Việt Nam. Hãy nuôi dưỡng “Khát vọng làm người Việt” để xây dựng nền văn hóa thật Việt Nam, không hão huyền, không nô lệ, không ngoại lai và dẫn dắt bởi người Việt Nam, cho người Việt Nam và vì người Việt Nam.