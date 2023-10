Đau lòng thảm kịch gia đình ở Bình Định

TPO - Một vụ án đau lòng vừa xảy ra tại một gia đình ở tỉnh Bình Định, người con bất ngờ dùng dao chém vào cha, mẹ và anh ruột, làm cha và anh ruột tử vong.

Chiều 30/10, chiếc thùng từ thiện để quyên góp tiền lo đám tang gia đình ông H.H.C (80 tuổi, thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) được đặt ngay trước ngõ dẫn vào nhà ông.

Con hẻm dẫn vào nhà ông C. ảm đạm hơn bao giờ hết, từng dòng người đến viếng thăm ai nấy cũng tiếc thương cho những phận người xấu số.

Trước đó, khoảng 8h sáng cùng ngày (30/10), Hồ Thanh Cường (34 tuổi, con ruột ông C.) bất ngờ dùng dao chém 3 người trong gia đình.

Hậu quả, ông C. tử vong tại chỗ; người anh trai của Cường được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn nhưng cũng tử vong do bị nhiều vết chém, chấn thương nặng. Mẹ Cường bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo người dân nơi đây, thường ngày thấy Cường cũng bình thường như bao người khác, vẫn vui vẻ, tuy nhiên không biết lý do gì sáng hôm nay (30/10) lại xảy ra vụ việc đau lòng như vậy.

Cũng theo người dân, trước đây, Cường học rất giỏi và anh mới bị bệnh tâm thần thời gian gần đây. Ông H.H.C có 5 người con, Cường là con trai út, anh cũng có 1 người chị mắc bệnh tâm thần. Đau lòng hơn, anh trai của Cường mới ở TP. HCM về chuẩn để bị dự đám cưới một người cháu, hôm nay lại xảy ra việc.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND thị xã An Nhơn cho hay, Cường là người bị tâm thần phân liệt. Sau vụ việc, lực lượng công an đã đến hiện trường, tạm giữ Cường.

Cũng qua trao đổi với PV, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, mẹ của Cường bị chấn thương sọ não do bị chém và trên người có nhiều vết thương, bệnh nhân sau đó được đưa vào phòng phẫu thuật để cấp cứu điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.