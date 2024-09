Đánh bắt thủy sản trên sông Hiếu, phát hiện thi thể người phụ nữ

TPO - Lúc đang đánh bắt thủy sản trên sông Hiếu, một số người dân ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một thi thể phụ nữ, mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen sọc đỏ, quần dài sậm.

Ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xác nhận thông tin người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nữ giới trên sông Hiếu, đoạn qua thôn Xuân Ngọc.

Lúc 5h30 cùng ngày, một số người dân thôn Xuân Ngọc lúc đang đánh bắt thủy sản trên sông Hiếu thì phát hiện 1 thi thể dạt vào bờ. Người dân sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.

Theo lãnh đạo UBND xã Gio Việt, thi thể được phát hiện là phụ nữ khoảng 50 tuổi, đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen sọc đỏ, quần dài sậm...

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể để điều tra nguyên nhân tử vong cũng như xác định nhân thân.

Những ngày qua, do ảnh hưởng bão số 4, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to. Mực nước trên một số sông ở Quảng Trị dâng cao, chảy xiết.