Đang xét kháng cáo của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến

TPO - Ngày 7/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long - cựu Bộ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.