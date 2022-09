Dầm mưa 'đến từng bản, rà từng hộ' vận động người dân rời vùng sạt lở

TPO - Để đảm bảo an toàn cho người dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở vào mùa mưa bão, Công an huyện miền núi Kỳ Sơn (Nghệ An) đã “đến từng bản, rà từng hộ” tuyên truyền, vận động bà con di dời.

Thu Hiền