Đại úy Thái Ngô Hiếu cứu sống 4 người nhận Huân chương Dũng cảm

TPO - Với thành tích dũng cảm cứu người đuối nước, Đại úy Thái Ngô Hiếu đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm.

Sáng 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho Đại úy Thái Ngô Hiếu, công tác tại Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai vì đã có hành động dũng cảm cứu người.

Tại buổi lễ trao huân chương, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Huân chương Dũng cảm cho Đại úy Thái Ngô Hiếu. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Huân chương Dũng cảm mà Đại úy Thái Ngô Hiếu được đón nhận hôm nay là phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng thưởng cho cá nhân có hành động dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân cho cá nhân.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng giao Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Bộ Công an phát động Phong trào thi đua học tập tấm gương Đại úy Thái Ngô Hiếu trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác giáo dục, cán bộ, xây dựng lực lượng Công an xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, chế độ và nhân dân.

Vào ngày 10/4 vừa qua, trong lúc nghỉ mát cùng gia đình, Đại úy Thái Ngô Hiếu đã dũng cảm cứu sống 4 người bị đuối nước tại bãi biển thuộc H.Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Với hành động dũng cảm này, Đại úy Thái Ngô Hiếu đã được thăng cấp hàm vượt bậc từ Trung úy lên Đại úy; Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm...